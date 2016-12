Wegen Enteignung : Fuest prophezeit Sparern schwieriges Jahr 2017

Datum: 30.12.2016 22:10 Uhr

Im neuen Jahr dürften Kleinsparer in Deutschland Geld verlieren, weil sich ihr Erspartes immer schneller entwertet. So sagt es Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, voraus – mit harscher Kritik an der EZB-Politik.