Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wo der Null-Kupon noch lange bleiben wird

Inzwischen ist die Rendite aber wieder auf über 0,3 Prozent gestiegen. Deshalb hat auch die neue zehnjährige Bundesanleihe wieder einen positiven Kupon. Mit 0,25 Prozent ist er aber sehr niedrig. Dennoch war die fünf Milliarden Euro schwere Anleihe bei Investoren durchaus gefragt.

Die Banken, die Bundesanleihen bei Auktionen ersteigern dürfen, gaben Kaufaufträge über insgesamt 7,1 Milliarden Euro ab. Die Finanzagentur, die Deutschlands Schulden managt, behielt für die sogenannte Marktpflege gut 980 Millionen Euro ein und wird diese nach und nach verkaufen.

Besonders gefragt waren Bundesanleihen dem Vernehmen nach zuletzt vor allem bei japanischen Investoren. In Japan sind die Renditen noch niedriger als in Deutschland. Im vergangenen Jahr ersteigerte so die japanische Großbank Nomura die meisten Bundesanleihen. Die Banken, die bei Bundesanleihe-Auktionen mitbieten, machen dies oft im Auftrag von Kunden.

Die neue zehnjährige Bundesanleihe, die am 15.02.2027 fällig wird, soll bis zum Juni in mehreren Auktionen um insgesamt 21 Milliarden Euro aufgestockt werden. Am 12. Juli wird es dann eine neue Bundesanleihe mit zehn Jahre Laufzeit werden. Da von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Volkswirte bis zum Sommer im Schnitt mit einem Anstieg der zehnjährigen Bund-Rendite auf ein halbes Prozent rechnen, könnte der Kupon dann auch auf immerhin 0,5 Prozent steigen.

Insgesamt werden Deutschland in diesem Jahr Bundeswertpapiere mit Laufzeit von sechs Monaten bis 30 Jahre im Volumen von 178 Milliarden bis 182 Milliarden Euro begeben. An zehnjährigen festverzinslichen Anleihen sind insgesamt 51 Milliarden Euro geplant.

Bei zwei- und fünfjährigen deutschen Anleihen werden Investoren noch lange auf Zinsen warten müssen. Sie rentieren aktuell noch immer tief im Negativen mit minus 0,7 Prozent für zwei und minus 0,5 Prozent für fünf Jahre Restlaufzeit. Die zweijährigen Bundesanleihen und die fünfjährigen Bundesobligationen haben dabei schon lange Kupons von 0,0 Prozent.