Sanduhr auf Euro-Scheinen Die EZB wird sich bewegen - aber höhere Zinsen wird es noch lange nicht geben. (Foto: Imago)

Frankfurt Mario Draghi hat es nicht eilig. An seiner ultralockeren Geldpolitik will der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) noch festhalten. Erst am Mittwoch betonte er bei seiner Rede vor dem niederländischen Parlament, dass es nötig sei, den „sehr substanziellen“ Konjunkturimpuls aufrecht zu erhalten. Dennoch: Die Uhr für den langsamen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik läuft – wenn auch sehr langsam.

Das meinen auch die Volkswirte der größten Mitgliedsbanken des Verbands Öffentlicher Banken (VÖB), die sich am Mittwoch zu ihrer halbjährlichen Zinsprognose-Pressekonferenz in Frankfurt trafen. Dabei sind sich Ökonomen einig, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung im Juni die Prognosen für Wirtschafts- und Inflationsausblick anheben wird. Einen konkreten Fahrplan für das Auslaufen der Anleihekäufe dürfte es dann aber frühestens im September geben. „Draghi hat es nicht eilig, aber er muss seinen Kritikern etwas anbieten“, meint dazu Ulf Krauss, Volkswirt bei der Helaba.

Anleihen – vor allem Staatspapiere der Euro-Länder – kauft die EZB seit gut zwei Jahren. Inzwischen hat sie Bonds im Umfang von mehr als 1,8 Billionen Euro auf ihrer Bilanz. Das gesamte Kaufprogramm, das auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Verbriefungen umfasst, soll noch bis Ende Dezember laufen und dann eine Größenordnung von 2,3 Billionen Euro erreichen. Danach wird es kein abruptes Ende, sondern nur ein langsames Herunterfahren – das sogenannte Tapering – der Käufe geben. Doch was heißt das für die Märkte? Wird es Verwerfungen geben, wenn mit der EZB ein großer Käufer wegfällt?

Die vom VÖB-eingeladenen Experten meinen: Nein. „Letztlich weiß jeder, dass es mit den Anleihekäufen nicht ewig so weiter geht, und die Käufe im nächsten Jahr zurückgefahren werden“, sagt Jan Holthusen, Leiter des Anleiheresearchs bei der DZ Bank. Dazu kommt laut Cyrus de la Rubia, Volkswirt bei der HSH Nordbank, dass kein nachhaltiger Inflationsdruck zu erwarten ist, es mit den spätestens im kommenden Frühjahr anstehenden Wahlen in Italien noch politische Unsicherheiten gibt und sich in den USA eine gewisse Ernüchterung mit Blick auf die im Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump versprochen Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur durch Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben breit macht. Deshalb werden auch die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach Meinung der Ökonomen nicht mehr so massiv anziehen.

Entsprechend meinen die Ökonomen, dass die Renditen deutscher Bundesanleihen noch niedrig bleiben werden. Bis zum Herbst prognostizieren DZ Bank, Helaba und HSH Nordbank nur einen kaum merklichen Anstieg der zehnjährigen Bund-Rendite von aktuell 0,4 auf dann 0,45 bis 0,55 Prozent. Mit Sicht auf ein Jahr dürfte es dann auch nur leichte Anstiege auf 0,75 Prozent (DZ Bank und HSH Nordbank) bis ein Prozent (LBBW und NordLB) geben. „Ein durchbrochener Abwärtstrend bei den Renditen ist noch lange kein Aufwärtstrend“, meint Torsten Windels, Volkswirt bei der NordLB.

Zins-Prognosen im Überblick DZ Bank Jan Holthusen, Leiter des Bereichs festverzinsliche Wertpapiere bei der DZ Bank, rechnet bis November 2017 mit einem nur ganz leichten Anstieg der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 0,5 Prozent. Für Mai 2017 prognostiziert er immerhin eine Rendite von 0,75 Prozent. In den USA sollte die Rendite zehnjähriger US-Treasuries laut Holtusen etwas deutlicher anziehen. Er rechnet auf Sicht von einem halben Jahr mit einer Rendite von 2,6 und auf Sicht von einem Jahr mit drei Prozent. Stand: 10. Mai 2017

HSH Nordbank Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia auf Sicht von einem halben Jahr ebenfalls davon aus, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nur leicht steigt, und zwar auf 0,55 Prozent. Im Mai 2018 sollte sie dann bei 0,75 Prozent liegen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dürfte mit 2,75 Prozent in sechs und drei Prozent in zwölf Monaten dagegen deutlich höher liegen als aktuell. Stand: 10. Mai 2017

Helaba Volkswirt Ulf Krauss erwartet, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe im Oktober 2017 mit in etwa 0,45 Prozent auf dem aktuellen Niveau verharrt. Bis Mai 2017 sollte sie dann aber auf 0,8 Prozent anziehen. In den USA rechnet Krauss mit Renditeanstiegen der zehnjährigen Anleihe 2,5 Prozent in sechs und 2,8 Prozent in zwölf Monaten. Stand: 10. Mai 2017

BayernLB Anleiheanalyst Norbert Wuthe geht davon aus, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe im Oktober 2017 bei 0,5 und im Mai 2018 bei 0,8 Prozent liegen wird. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe wird seiner Meinung nach in sechs Monaten auf 2,8 Prozent und in zwölf Monaten auf drei Prozent steigen. Stand: 10. Mai 2017

Dekabank Volkswirt Michael Klawitter erwartet, dass die zehnjährige Bund-Rendite auf Sicht von sechs Monaten im Oktober 2017 auf 0,7 Prozent anziehen wird. Bis Mai 2018 erwartet er dann nur noch einen leichten Anstieg auf 0,9 Prozent. Für die zehnjährige US-Rendite erwartet Klawitter einen Anstieg auf 2,7 Prozent in sechs und auf 2,85 Prozent in zwölf Monaten. Stand: 10. Mai 2017

LBBW Volkswirt Elmar Völker rechnet damit, dass die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe in einem halben Jahr bei 0,6 Prozent liegen wird. Die Rendite-Marke von einem Prozent dürfte die zehnjährige Bundesanleihe dann im Mai 2017 erreichen. In den USA prognostiziert Völker einen Anstieg der zehnjährigen Treasury-Rendite auf 2,6 in sechs und auf drei Prozent in zwölf Monaten. Stand: 10. Mai 2017

NordLB Volkswirt Torsten Windels prognostiziert auf Sicht von sechs Monaten - wie sein Kollege der Dekabank einen Anstieg der zehnjährigen Bund-Rendite auf 0,6 Prozent bis zum Oktober 2017. Bis Mai 2018 rechnet er - wie die LBBW - mit einer zehnjährigen Bund-Rendite von einem Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wird seiner Ansicht nach 2,50 Prozent bis Oktober 2017 und auf 2,6 Prozent bis Mai 2018 steigen. Stand: 10. Mai 2017

Ihr historisches Tief hatte die zehnjährige Bundesanleihe im vergangenen Juni mit minus 0,2 Prozent erreicht. Seither geht es in der Tat aufwärts – aber nur langsam und unter Schwankungen. Im März war die zehnjährige Bund-Rendite auf knapp ein halbes Prozent gestiegen, danach sackte sie angesichts der Unsicherheiten um die französischen Präsidentschaftswahlen bis Mitte April auf bis zu 0,16 Prozent ab. Seit sich nach der der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen im April abzeichnete, dass der inzwischen zum Präsidenten gewählte sozialliberale und europafreundliche Emmanuel Macron das Rennen gegen die rechtsextreme Marine Le Pen mit ihren Euro-Ausstiegsplänen macht, steigen die Renditen wieder.