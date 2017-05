Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Überlegungen zum Ausstiegsfahrplan

Dennoch könnte es in den nächsten Monaten zumindest zwischenzeitlich wieder zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen der Bundesanleihen kommen, meint Holthusen von der DZ Bank. Von daher gebe es wohl nur einen Renditeanstieg „mit angezogener Handbremse“. Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), sieht das ähnlich: Im Zuge einer Tapering-Diskussion kann es zwar zu Ausschlägen und steigenden Renditen kommen. Aber: „Es gibt viele Anleger, die nur darauf warten, dass die Renditen wieder etwas anziehen und die dann sofort wieder Bundesanleihen kaufen.“ Das würde den Anstieg der Renditen begrenzen.

Hinzu kommt, dass deutsche Bundesanleihen zu den wenigen Staatsanleihen gehören, die von allen drei Ratingagenturen die Spitzennote „AAA“ mit stabilem Ausblick haben. Von daher seien Bundesanleihen auch sehr als sichere Anlagen zur Hinterlegung bei Derivaten gefragt, erklärt Michael Klawitter, Volkswirt bei der Dekabank. Wichtig sei außerdem, dass Deutschland – anders als die anderen Euro-Länder – netto keine neuen Schulden machen. Der Bund refinanziert begibt zwar in diesem Jahr Bonds im Umfang von178 Milliarden bis 182 Milliarden Euro, aber er refinanziert damit lediglich auslaufende Papiere. Diese Verpflichtung hat sich Deutschland mit der Schuldenbremse selbst auferlegt.

Die Tapering-Diskussion könne dagegen hochverschuldete Länder wie Italien durchaus stärker belasten, meint Klawitter. Zehnjährige italienische Staatsanleihen rentieren aktuell mit 2,2 Prozent. Deutlich steigende Renditen würden die Tragfähigkeit des italienischen Haushalts gefährden, meint auch Norbert Wuthe, Anleiheanalyst bei der Bayern LB. Dies mache es für die EZB sehr schwer, die Tapering-Diskussion schon vor den Parlamentswahlen in Italien anzustoßen.

Als einziger in der vom VÖB geladenen Runde, kann sich Wuthe sogar vorstellen, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm sogar bis Mitte 2018 verlängert und dabei den Kapitalschlüssel aufweicht, also Anleihen nicht mehr nach dem Anteil kauft, den die einzelnen Euro-Länder an der EZB halten.

Für Klawitter von der Dekabank wäre dies aber unmöglich. Die EZB könne das Kaufprogramm nicht ausweiten, weil sie bis Ende des Jahres die von ihr selbst gesetzten Obergrenzen in vielen Ländern erreicht habe. Die EZB hat festgelegt, dass sie maximal 33 Prozent an den Anleihen eines Landes halten wird. 2018 würde sie diese Grenze in Deutschland erreichen. Und eine Aufweichung des Kapitalschlüssels ist dabei für die EZB aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Das Prinzip festverzinslicher Wertpapiere Zinsen und Rückzahlung Festverzinsliche Anleihen haben einen fixen Zinskupon, der sich auf den Nominalbetrag von 100 Prozent, also zum Beispiel 1 000 Euro, bezieht. Zu diesem Betrag werden die Papiere am Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Bei einem Kurs von 100 Prozent entspricht also die Rendite dem zugesicherten Zins.

Kurse und Renditen Während der Laufzeit werden Anleihen gehandelt, deshalb schwanken die Kurse, die in Prozent angegeben werden. Der Rückzahlungswert bleibt unverändert bei 100 Prozent. Die Zinskupons, die sich auf den Nominalwert beziehen, verändern sich ebenfalls nicht. Weil Zinszahlungen und Tilgungen gleichbleiben, sinkt die Rendite für Neueinsteiger, wenn die Kurse steigen. Umgekehrt ist es genauso: Wenn die Kurse fallen, dann steigen die Renditen für Investoren, die neu zugreifen und bis zur Fälligkeit halten.

Renditeentwicklung Entwicklung - Die Kurse vieler Anleihen - vor allem die von Staatsanleihen im Euro-Raum und in Japan - sind so stark über 100 Prozent gestiegen, dass Anleger trotz der Zinsen weniger Geld wiederbekommen, als sie angelegt haben. Somit sind die Renditen für Neueinsteiger sogar negativ. Das geht umso schneller, weil die Kupons stetig sinken. So haben zweijährige Bundesschatzanweisungen in Deutschland seit dem 20. August 2014 einen Kupon von null Prozent, seit dem 21. Januar 2015 gilt das auch für fünfjährige Bundesobligationen. Die im Sommer 2016 platzierte zehnjährige Bundesanleihe hatte ebenfalls einen Null-Kupon, bei der aktuellen zehnjährigen Bundesanleihe liegt der Kupon aber bei 0,25 Prozent.

Und wie wird das Tapering der EZB konkret aussehen? Klawitter erwartet, dass die Notenbanker die Anleihekäufe von aktuell monatlich 60 Milliarden Euro langsam reduzieren und im dritten Quartal 2018 dann komplett beenden. Fällige Anleihen und Zinsen wird die Notenbank allerdings weiter in neue Bonds investieren. Holthusen von der DZ Bank kann sich vorstellen, dass die EZB die Käufe zunächst nur um zehn Milliarden Euro reduziert und dann erst später etwas höher geht. Enden sollten die Anleihekäufe laut DZ Bank dann Ende 2018. Die erste Leitzinserhöhung der EZB dürfte es dann frühestens im Jahr 2019 geben. Sparer müssen sich also noch gedulden.