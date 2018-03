Aufnahme in Schwellenländer-Index Britischer Indexanbieter adelt saudische Unternehmen

FTSE Russell listet Unternehmen Saudi-Arabiens ab März 2019 im Emerging-Market-Index. Das Königreich hofft nun auf zusätzliche Milliarden ausländischer Investoren.

DüsseldorfSaudi-Arabien erhält zum ersten Mal bei einem bedeutenden Indexhändler die Klassifizierung als „Emerging Market“. Der britische Anbieter FTSE Russell verkündete, Unternehmen des Königreichs ab März 2019 im sekundären Emerging-Market-Index zu listen. Dort sind bereits Konzerne aus China, Russland und Indien gelistet. Die saudischen Unternehmen werden im Index eine Gewichtung von 2,7 Prozent erhalten, teilte FTSE Russell mit.

„Saudi-Arabien ist zum Tempo der jüngsten Marktreformen zu beglückwünschen“, sagte FTSE-Russell-Chef Mark Makepeace. Die neue Bewertung könnte Saudi-Arabien bei seinem Vorhaben helfen, zusätzliche Milliarden an Kapital von Aktieninvestoren ins Land zu holen.

Die Entscheidung von FTSE Russell ist eine von zweien, die das Königreich sehnlichst erwartet hat. Der amerikanische Finanzdienstleister MSCI, der ebenfalls einen Schwellenländer-Index anbietet, wird seine Bewertung Saudi-Arabiens voraussichtlich im Juni bekanntgeben.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der gerade auf Werbetour für sein Land in den USA ist, dürfte sich über die Nachricht freuen. Er treibt die Transformation der saudischen Wirtschaft voran, weg vom Öl und hin zur Hightech-Macht. Am Dienstag hatten bin Salman und das japanische Tech-Unternehmen Softbank verkündet, dass sie ein gigantisches Solarenergieprojekt planen.

Der fast 500 Milliarden schwere nationale Aktienmarkt soll zum Einstiegspunkt für ausländische Investments werden. Investoren blicken mit Spannung auf den Börsengang des staatlichen Ölförderers Saudi Aramco, der sich zum größten Aktiendebüt aller Zeiten entwickeln könnte.

Sarah Al-Suhaimi, Chefin der saudi-arabischen Börse Tadawul in Riad, hatte vor der Mitteilung FTSE Russells in einem Interview gesagt, die Entscheidung würde etwa drei Milliarden Dollar an Investments ins Königreich locken. Der Bewertung von MSCI blicke sie optimistisch entgegen.

Die Erwartung der Aufnahme in den Emerging-Market-Index hat der saudischen Börse deutlichen Aufwind verschafft: Der Tadawul All Share Index verbucht für dieses Jahr ein Plus von zehn Prozent.

Es gibt jedoch auch skeptische Stimmen. Die Aufnahme werde nur kurzfristig einen verstärkten Kapitalzufluss mit sich bringen, meint Jason Tuvey von der Wirtschaftsberatung Capital Economics. So verzeichneten auch die Börsen in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor dem Listing in den Emerging-Market-Index einen Höhenflug, der anschließend jedoch nicht lange anhielt.