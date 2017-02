Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Wir machen mit jeder Regierung Geschäfte“

Abby Cohen sieht auch eine „binäre Situation“, also eine Art Weggabelung. Aber sie glaubt eher an das zweite Szenario mit steigenden Zinsen und warnt davor, dass Anleihebesitzer mit kurzfristigem Horizont davon böse erwischt werden können, weil bei steigenden Renditen die Kurse der Anleihen so weit sinken, dass der nominale Zins im Verhältnis zum gesunkenen Wert des Papiers wieder der gestiegenen Marktrendite entspricht.

Möglicherweise hängt Finks Pessimismus auch damit zusammen, dass er sich für Trump offenbar gar nicht erwärmen kann. Während andere Unternehmenschefs wie Klaus Kleinfeld von Arconic und Mark Weinberger von Ernst & Young sich bei allen Meinungsverschiedenheiten beinahe enthusiastisch über ein Treffen mit Trump in der vergangenen Woche äußern, bleibt Fink schmallippig. „Wir machen mit jeder Regierung Geschäfte“, sagt er nur.

Anthony Chang, Chefökonom bei JP Morgan, sieht es im Gegensatz zu vielen Kollegen sogar als Vorteil, dass die große Steuerreform in den USA und Ausgaben für die Infrastruktur wahrscheinlich langsamer in Gang kommen, als viele Anleger hoffen. „Dann kommt es nicht zu einer Überhitzung der Wirtschaft und die Fed ist nicht gezwungen, die Zinsen zu schnell zu erhöhen“, sagt er.

Chang glaubt also nicht an eine binäre Situation, eine Gabelung, die entweder zu deflationärem Druck oder zu Inflation führt. Sondern daran, dass es hübsch geradeaus geht auf einem aufsteigenden Pfad.

Michael Batnick räumt auf der Veranstaltung mit überraschender Offenheit seine Ratlosigkeit ein. Der Direktor der Research-Abteilung von Ritzholtz Wealth Management sagt mit Blick auf die vielen irrigen Kursprognosen im Zusammenhang mit dem Brexit und der US-Wahl: „Selbst wenn wir wissen würden, was passiert, wüssten wir nicht, wie die Märkte darauf reagieren.“