IT-Sicherheitsspezialist Das steckt hinter dem Börsen-Newcomer Cyan

Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify will am 3. April sein Börsendebüt in New York feiern. In der jüngsten Finanzierungsrunde wurde das schwedische Unternehmen mit rund 19 Milliarden Dollar bewertet. Spotify hat einen ungewöhnlichen Weg aufs Parkett gewählt. Das Unternehmen will mit der Börsennotiz nur eine Plattform für seine Investoren schaffen, Spotify-Aktien zu handeln. Die spät an Bord gekommenen Startup-Investoren können ihre Darlehen dabei in Aktien tauschen. Deshalb wird es auch keinen Ausgabepreis für die Papiere geben.