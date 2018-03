Kommunikation von Chefwechsel Deutscher Börse droht Bußgeld durch die Bafin

Seite 2 von 2: Bafin killt den Kengeter-Deal

Die Deutsche Börse und die Bafin waren im Zuge des Insider-Verfahrens gegen Vorstandschef Kengeter mehrfach aneinandergeraten. Kengeter hatte im Dezember 2015 im Rahmen eines Vergütungsprogramms Aktien der Deutschen Börse gekauft – rund zwei Monate vor Bekanntwerden der inzwischen gescheiterten Fusionsbemühungen mit der London Stock Exchange (LSE).

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Kengeter schon 2015 über den LSE-Deal verhandelte, und wirft ihm deshalb Insiderhandel vor. Das Unternehmen und sein Ex-Chef haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Im Juli 2017 teilte die Deutsche Börse dann in einer Ad-hoc-Mitteilung mit, die Staatsanwaltschaft habe im Rahmen eines möglichen Vergleichs mit dem Unternehmen in Aussicht gestellt, auch das Verfahren gegen Kengeter ohne Auflagen einzustellen. Doch die Staatanwaltschaft widersprach der Darstellung wenig später.

Die Bafin leitete daraufhin eine Untersuchung ein, ob die Deutsche Börse-Investoren mit der Mitteilung getäuscht hat. Hier hätten sich allerdings „keine Anhaltspunkte für einen Verstoß ergeben“, erklärte die Bafin-Sprecherin am Mittwoch.

Im September 2017 verständigten sich die Deutsche Börse und Kengeter dann mit dem Staatsanwalt, die Verfahren gegen das Unternehmen und den Vorstandschef gegen Geldauflagen einzustellen. Doch die Finanzaufsicht Bafin machte Finanzkreisen zufolge anschließend in einem Brief an das Gericht klar, dass sie den Vergleich ablehnt.

Eine Einstellung wäre aus Sicht der Behörde ein falsches Signal, schließlich habe die EU erst kürzlich schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz ermöglicht, hieß es. Zudem sei die Bafin grundsätzlich der Ansicht, dass der Fall weiterverfolgt werden sollte.

Das Amtsgericht Frankfurt schloss sich dieser Sichtweise an und verwies den Fall Ende Oktober zurück an die Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt seitdem weiter, bevor sie Anklage gegen Kengeter erhebt, das Verfahren einstellt oder ein neues Vergleichsangebot vorlegt.

Da sich das Verfahren noch lange hinziehen kann, war es für das Unternehmen quasi unmöglich, Kengeters Vertrag zu verlängern, der ursprünglich noch bis Ende März galt. Der langjährige Investmentbanker kündigte deshalb wenige Tage nach der Entscheidung des Amtsgerichts an, Ende 2017 als Vorstandschef abzutreten.