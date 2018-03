 Sicherungsgeschäfte werden an den Terminbörsen abgeschlossen: Auch Optionsschein-Emittenten müssen ihr Risiko absichern

Wer kauft, zahlt einen anderen Preis, als der, der verkauft. Diesen Unterschied nennen Börsianer "Spread". Viele Autofahrer kennen es aus eigener Erfahrung: Sie kaufen ein Auto beim Händler ihres Vertrauens, fahren damit vom Hof und schon hat es 10 % seines Wertes verloren. Ähnlich kann man sich die Geld-Brief-Spanne bei einem Finanzinstrument vorstellen.

Der absolute Spread bei Optionsscheinen oder anderen verbrieften Derivaten drückt den Differenzbetrag zwischen Kaufkurs (Geldkurs) und Verkaufskurs (Briefkurs) des Emittenten aus. Doch wie kommt dieser zustande? Warum gibt es bei Optionsscheinen auf den Dax einen Spread von 0,02 Euro? Die Trader in den Handelsabteilungen der Emissionsbanken wählen diesen Betrag nicht willkürlich. Dazu muss man zunächst zwei Dinge wissen: Zum einen weiss die Bank bei Eingang der Order nicht, ob der Kunde kaufen oder verkaufen will. Sie sieht nur, wer mit ihr handeln will, und welches Wertpapier in welcher Stückzahl gehandelt werden soll.

Zum zweiten wird bei jedem Geschäft, das der Emittent mit einem Kunden tätigt, ein Absicherungsgeschäft abgeschlossen. Die Bank nimmt also nicht die jeweilige Gegenseite zur Kundenposition ein, spekuliert also nicht gegen den Kunden, sondern schliesst unmittelbar die offene Position durch ein Absicherungsgeschäft. Wenn also ein Kunde einen Call-Optionsschein auf den Dax kauft, gibt das Risikomanagementsystem der Bank vor, wieviele Dax-Futures- Kontrakte der Emittent kaufen muss, um die Position wieder zu neutralisieren.