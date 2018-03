 Unklare Signale: Dax-Ausblick: Sorgen um die Konjunktur

Jetzt treten sie immer stärker in den Vordergrund, die Sorgen, dass die Konjunkturerholung auf sich warten lässt. Die Signale weisen in verschiedene Richtungen. In der neuen Woche könnte die Unsicherheit zu stärkeren Schwankungen an der Börse führen, glauben Aktienstrategen - zumal der Markt einige wichtige Impulse erwartet.

28.06.2009 - 10:35 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen