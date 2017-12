Weißrussland will eine Tech-Enklave erschaffen

Selbst als die Google-Mutter Alphabet weißrussische Start-ups aufkaufte, machten es die restriktive, unternehmerunfreundlichen Rahmenbedingungen des Landes praktisch unmöglich, Risikokapital in vielversprechende Ideen zu stecken. Lukaschenkos neues Gesetz wird das jetzt vielleicht ändern.

Weißrussland plant, seinen unterdrückerischen Ruf mit einer „Sandbox“ zu verschleiern – der Erschaffung einer legalen Tech-Enklave, in der Unternehmen, die mit digitalen Währungen arbeiten, keine Steuern zahlen müssen und sich in kommerziellen Angelegenheiten auf Elemente des englischen Gesetzes stützen. Eine radikale Veränderung für ein Land, dessen Sicherheitsdienst noch immer KGB heißt.

Die Sandbox soll im sogenannten „Hi-Tech Park“ errichtet werden, den die Regierungsbeamten 2005 in der Nähe der Hauptstadt Minsk eröffnet haben, um Innovationen anzuregen. Heute sind die meisten der ansässigen Firmen Offshore Software-Unternehmen, die von den billigen, talentierten Programmierern vor Ort sowie von den niedrigen Steuern für ausländische Kunden profitieren

„Die Neuheit des vorgeschlagenen Gesetzes ist, dass Weißrussland eine gesetzliche Klarheit für den Handel mit digitalen Währungen schafft, die es in anderen Ländern bisher so nicht gibt“, sagt Denis Aleinikov, dessen Anwaltskanzlei „Aleinikov und Partner“ dabei geholfen hat, den Entwurf zu formulieren. „Es schafft auch eine direkte gesetzliche Verbindung zwischen den Emittenten von Token und deren Verpflichtungen gegenüber den Besitzern.“

Um vor Betrügern zu schützen, legt die Regulierung Kapitalanforderungen für Betreiber von Kryptowährungs-Wechselstuben fest. Sie will auch „Smarte Verträge“ in Weißrusslands einführen – sich selbst ausführende, durch Computer kodierte Anwendungen, die als Alternative zu traditionellen Papierverträgen fungieren. „Das Dekret wurde exakt so geschrieben, wie unsere Tech-Gemeinde es wollte“, sagt Vsevolod Yanchevsky, Chef des Hi-Tech Parks in Minsk. „Weißrussland wird eine der besten Rechtsprechungen der Welt für Kryptowährungen und Blockchain.”

