Auf Fünfmonatshoch : Macron-Erfolg gibt Euro Auftrieb

Datum: 24.04.2017 01:14 Uhr

Der Wahlerfolg des pro-europäischen Macron in Frankreich sorgt für Erleichterung an den Märkten. Im frühen Handel in Fernost steigt der Euro deutlich. Die Währung erreichte zeitweise den höchsten Stand seit fünf Monaten.



Euro Der Erfolg von Emmanuel Macron in Frankreich wirkt sich positiv auf die europäische Gemeinschaftswährung aus: Im frühen Handel in Fernost am Montag erreichte der Euro gar den höchsten Wert seit fünf Monaten. (Foto: dpa) TokioDer Euro hat mit deutlichen Kursgewinnen auf den Erfolg des europafreundlichen Ex-Wirtschaftsministers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl reagiert. Die Gemeinschaftswährung legte im frühen Handel in Fernost am Montag zeitweise um rund zwei Prozent auf 1,0940 Dollar zu und damit den höchsten Wert seit fünf Monaten. Im weiteren Verlauf notierte sie dann immer noch rund 1,5 Prozent höher bei 1,0889 Dollar. Zur japanischen Währung gewann der Euro sogar 2,4 Prozent auf 119,80 Yen. Der Markt sei erleichtert, dass es Macron in die Stichwahl am 7. Mai geschafft habe und es nicht zu einem Duell der beiden Euro-Gegner Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National und dem Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon komme, erklärten die Analysten der US-Bank Citigroup. „Angesichts des Pro-EU-Programms von Macron sollten sich die Aussichten für Europa verbessern." Neue Umfragen nach der Wahl am Sonntag sagen dem Linksliberalen Macron bei der Stichwahl gegen Le Pen fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorher.