„Dauernd draufzuhauen ist falsch“

Freiheit

Eine Währung unabhängig von Staaten und Notenbanken? Für viele ein reizvoller Gedanke.

Entmachtung der Zentralbanken

Der Bitcoin ist derzeit die weltweit spannendste Geschichte überhaupt, weil er auf Dauer Zentralbanken und Banken schleichend entmachtet, und weil er den jeweiligen Staaten ein lukratives Einkommen streitig macht. Dieser Sachverhalt erklärt auch, warum seitens vieler Banken und Zentralbanken sowie natürlich auch seitens der Staaten gegen den Bitcoin immer wieder polemisiert wird.

Klaus Hoffesommer, Lichtenfels

Nicht gleich nach der Politik rufen

Lasst uns doch spekulieren. Frei nach dem Motte „no risk no fun“. Aber jetzt dauernd draufzuhauen und gleich wieder nach der Politik zu rufen, ist falsch. Die Politik soll sich um die wichtigen Dinge kümmern, den Industriestandort Deutschland.

Andreas Schultz

Keine Stammtischparolen bitte

Um so viel zu verlieren, wie weiland die von allen Experten empfohlene Volksaktie Telekom zu Zeiten des neuen Marktes, müsste der Bitcoin auf 1000 Euro fallen. Also liebe Experten, keine Stammtischparolen verbreiten.

Manfred Regenauer

Aggressive Abwehrreaktion der Banken

Ungeachtet des derzeit sehr spekulativen Charakters der Kryptowährungen liegt der Reiz aus meiner Sicht in der Unabhängigkeit von Staat und Notenbanken. Daher resultieren auch die teilweise aggressiven Abwehrreaktionen, zum Beispiel von JP-Morgan-CEO Jamie Dimon. Eine Ursache der Finanzkrise ist die in den Händen der Banken liegende Geldschöpfung. Diese könnte durch die Kryptowährungen beeinträchtigt werden. Zudem handelt es sich um einen Angriff auf das Geldmonopol der Notenbanken. Wer kann sicher beurteilen, ob der Preisanstieg des Bitcoins in den vergangenen Monaten nicht einen Indikator für eine bevorstehende Verschärfung der immer noch andauernden Finanzkrise darstellt?

Stefan Ehl

Die Draghis dieser Welt zerstören die Zinsen

Selbst wenn man den Bitcoin regulieren wollte: Es würde nicht funktionieren, solange es einen einzigen Internet-PC in einem freien Land gäbe, in dem der Bitcoin noch unreguliert ist. Jeder, der einen Internetanschluss hat, kann den Bitcoin unreguliert verwenden, egal was seine Regierung dazu sagt. Durch die technisch bedingte Anonymität der Konten drohen auch keine Konsequenzen. Und es ist gut so: Mögen uns die Draghis dieser Welt die Sparzinsen zerstören und das Bargeld wegnehmen, hier tut sich eine Geldalternative auf, die nicht von Zentralbanken nach Belieben inflationiert und reglementiert werden kann. Und das ist der wahre Grund für die Wert-Explosion. Ich habe übrigens selbst keine Bitcoins mehr, nach dem Kauf Ende 2012 für zehn Euro habe ich im Juni 2016 alles verkauft zu knapp 800 Euro. Ich bereue nichts, es war ein gutes Geschäft.

Alexander Müller, Bundestagsabgeordneter (FDP), Berlin