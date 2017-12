Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Energieverbrauch macht Bitcoin-Netzwerk unbrauchbar“

Konstruktionsfehler

Kritiker fürchten, dass der Aufbau des Bitcoin-Netzwerks von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.

Ein illegales und asoziales System

Ein System, welches sich so fernab aller Regeln bewegt, die sich die Staatengemeinschaft gegeben hat, und auch die Einnahmequellen dieser Staaten umgeht und sich der Steuerzahlung entzieht, ist per se illegal und asozial. Es jetzt durch zusätzliche Finanzprodukte in die Legalität zu überführen, anstatt es zu entlarven und zu bekämpfen, ist ein Armutszeugnis.

Sonja Arens, Berlin

Die Debatte über den Energieverbrauch fehlt

Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht aufgrund der dahinterstehenden Blockchain-Technologie exorbitant viel Strom. Der Verbrauch entspricht momentan dem von Bulgarien. Ich vermisse eine Debatte über diesen Fakt. Denn wie kann man in der heutigen Zeit von Klimaschutz sprechen und gleichzeitig ignorieren, wie viel Energie einzig und allein die menschliche Gier derzeit verschlingt? Aus meiner Sicht macht allein schon der Energieverbrauch das Bitcoin-Netzwerk für die Zukunft unbrauchbar.

Steffen Hoffmeister, Frankfurt

Hinter der Kryptowährung stehen keine greifbaren Werte

Wenn man über das Phänomen Bitcoin diskutiert, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

▶ Die Autorität, die Bitcoins ausgibt, ist nicht definiert und kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

▶ Der Wert von Bitcoins ist nicht durch greifbare oder tauschbare Güter abgesichert.

▶ Die Tatsache, dass mit Bitcoins anonyme Transaktionen möglich sind, nutzt vor allem jenen, die illegale Aktivitäten planen.

▶ Dank seiner flüchtigen Natur können Bitcoins von Regierungen nicht als Basis für die Besteuerung verwendet werden. Dabei versorgt der Staat seine Bürger mit echten Leistungen wie Straßen, Bildung und öffentlicher Sicherheit.

▶ Der Markt hat bequemerweise vergessen, dass 2014 eine Bitcoin-Börse in Tokio Insolvenz anmelden musste, nachdem 850 000 Bitcoins im irrsinnigen Rennen um kurzfristige Gewinne einfach verschwanden.

Deshalb werden Bitcoins nie den Status einer Währung erreichen. Im besten Fall handelt es sich um eine Art Rohstoff, dessen Wert pure Glaubenssache ist. Im schlimmsten Fall haben wir es mit einem Rezept für Betrug und Destabilisierung zu tun, das direkt aus dem Kochbuch des Anarchismus stammt.

Jeffery Bodkin

Die Verschlüsselung ist vergänglich

Das Kernproblem der Kryptowährung liegt vermutlich gerade in der Vergänglichkeit ihrer Verschlüsselung. Heute gilt es als unmöglich, den Algorithmus mit den zur Verfügung stehenden Techniken zu knacken. Aber wenn es doch gelingt, ist die Währung wertlos. Die erste Mondlandung haben wir noch mit einem Herz Rechnerleistung absolviert, moderne Notebooks arbeiten mit 1,7 GHz. Den Algorithmus kann man nicht mehr ändern, während der Anreiz, ihn zu knacken, jeden Tag größer wird.

Stefan Meudt, Bad Nauheim

Digitale Währung für Kriminelle im Darknet

Kriminelle Aktivitäten im Darknet werden über Bitcoins abgewickelt. Das reicht an und für sich schon als Argument, einen Riegel vor alle Kryptowährungen zu schieben. Die absurde Kursentwicklung ist der nächste Punkt. „Blasen“ hatten wir in der Vergangenheit in allen möglichen Bereichen – nach dem großen Breakdown blieben viele geprellte Anleger zurück.

Christine Weininger