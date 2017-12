„Massiv überbewertet“

Blase

Eine Glücksspiel-Teilnahme ist sicherer als ein Investment in eine Kryptowährung, meinen die Skeptiker.

Ein gefährlicher Besuch im Spielcasino

Wir haben auf unserem Trading-Floor immer Trainees, meistens in der Endphase ihrer Masterstudiengänge, das heißt junge und hochmotivierte Menschen mit hervorragender Ausbildung. Unser Trainee am Tisch hat Anfang des Jahres Bitcoins gekauft, einfach mit der Begründung, dass die „Party gerade erst losgehen würde“ und da „sowieso keiner (inklusive uns, der „erfahrenen Aktien-Experten“) daran wirklich glaubt“. Das heißt in unserer Sprache, es gibt ein „attraktives Chancen-Risiko-Profil“ mit wenig „Downside“, aber viel „Upside“… Wie recht unser Trainee doch hatte, auch wenn weder Sie noch wir diese Argumente jemals wirklich ernsthaft hätten verwenden können. Damit komme ich genau auf das Dilemma zu sprechen.

Eine faire „Bewertung“ von Bitcoins ist de facto unmöglich, somit ist ein „Investment“ aus meiner Sicht vergleichbar mit dem Roulettespiel im Kasino. Die hinter Bitcoins stehende Technologie, Blockchain, begeistert mich sehr und erscheint sehr vielversprechend. Bitcoins hingegen erscheinen mir als ein „spät-zyklisches Bullen-Markt-Phänomen“ und sind der wahrscheinlich stärkste „Momentum-Trade“, den es zurzeit in der Investment-Community gibt. Sollte es zu einer Marktkorrektur kommen, wäre ich nicht überrascht wenn die Volatilität in Bitcoins erheblich ansteigen würde.

Tobias Lütke, Aktienhändler

Massiv überbewertetes Spekulationsobjekt

Ich halte den Bitcoin für massiv überbewertet und für ein reines Spekulationsobjekt. Wer hätte ernsthaftes Interesse daran, mit Bitcoin einkaufen zu gehen, wenn ich die Leistung nächste Woche für den halben Preis bekomme. Würden wir solche Tendenzen bei einer regulären Währung feststellen, sprächen wir von einer massiven Deflation. Bitcoins taugen nicht als klassische Währung aufgrund fehlender Regulierungen. Nur mal angenommen, wir bekämen eine ähnliche Krise wie 2008/2009 — der Bitcoin wäre innerhalb kürzester Zeit vom Markt. Warum? Weil nichts dahintersteckt.

Niko Janke, Tübingen

Eine neue Variante des Turbokapitalismus

Es gab schon vor Lehman Brothers mehrere spektakuläre Pleiten – dennoch wäre Lehman eine Topchance gewesen, die völlig ausufernden Finanz- und Spekulationsmärkte wieder etwas unter Kontrolle zu bekommen. So wird weiter „Turbokapitalismus“ gespielt – Bitcoin ist nur eine neue Variante.

Bernhard Hall

Anleger als Opfer der eigenen Gier

Seit der Wert des Bitcoins explodiert ist, bekomme ich keine Mails mehr, die mir weismachen, ich müsste nur eine Geldtransaktion abwickeln und bekäme dafür 40 Prozent der Summe von soundsovielen Millionen Dollar. Die Mails lauten jetzt: Werden Sie schnell reich mit Bitcoins. Bitcoin hat seine ursprüngliche Funktion (die des nicht manipulierbaren Zahlungsmittels) nie erreicht und ist statt Zahlungsmittel nur noch Spekulationsobjekt. Wer sein Spielgeld dort zum Spaß investiert – kein Problem. Leider werden viele Verbraucher ohne Rücklagen und ohne eigene Expertise verleitet. Als Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen kenne ich die Kapriolen, die der Gesetzgeber zum Schutz der Verbraucher schlägt, recht gut. Und ausgerechnet hier lässt man ihn Opfer seiner Gier werden. Manche werden sagen „selbst schuld“ – aber mit dieser Einstellung ist Verbraucherschutz per se überflüssig. Der Bitcoin ist ein Auswuchs der Digitalisierung, deren gute Idee aber schon lange von anderen Akteuren gefressen wurde.

Oliver Henkel, Finanzberater, Bonn

Ein Hype, den keiner wirklich versteht

Zurzeit handelt es sich bei Bitcoin um ein staatlich sanktioniertes, zumindest aber nicht geregeltes Glücksspiel, um einen Hype, den keiner versteht.

Bernhard Pachmayr