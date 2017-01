Viel Raum für Spekulationen

Die Zentralbank selbst äußert sich nur sehr selten. So lässt sie Spekulationen viel Raum. Experten warnen davor, Schritte dieser Art zu hoch zu bewerten. Niemand weiß so recht, nach welchen Kriterien die PBoC urteilt. Der Renminbi ist nicht mehr direkt an den Dollar gebunden, sondern vielmehr an einen Korb, der verschiedene Währungen bündelt.

Ein teurer Yuan würde die Importe chinesischer Unternehmen relativ gesehen billiger machen. Schließlich versuchen immer mehr chinesische Firmen, technologisch hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen – viele Konzerne sind also froh, wenn sie vorab im Ausland günstiger auf Einkaufstour gehen können.

Einen ähnlichen Fall hatte es vor etwa anderthalb Jahren gegeben: Damals hatte die PBoC den Referenzwert 1,9 Prozent tiefer als am Vortag festgelegt. Damals wurde der Vorwurf laut, China würde seine Währung künstlich drücken, um die Exporte anzukurbeln und Preisvorteile zu erhalten. Chinesische Produkte werden durch eine Abwertung im Ausland relativ günstiger und könnten für einen Konjunkturschub sorgen.

Inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet. China hat Mühe, den Verfall der Währung aufzuhalten. Bereits 2015 sind einige chinesische Firmen, die sich in Dollar verschuldet hatten, in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Für beides, Auf- und Abwertung, gibt es also immer wieder gute Argumente.

Fakt ist aber, dass diesmal der Effekt an den Märkten fast vollständig verpufft ist. Der Dollar legte am Freitag spürbar zu und ließ den Yuan an Wert verlieren. Ein US-Dollar war am Nachmittag wieder 6,9230 Yuan wert (+0,60 Prozent). Sicher ist zumindest: Es dürfte weiter fleißig spekuliert werden.