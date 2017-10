 Axel Weber: UBS-Präsident kritisiert Digitalwährung Bitcoin

Axel Weber Der frühere Bundesbank-Präsident vertraut nicht auf den Bitcoin. (Foto: AP)

ZürichUBS-Präsident Axel Weber hat in den Chor der Kritiker an der Digitalwährung Bitcoin eingestimmt. „Ich werde oft gefragt, wieso ich Bitcoin gegenüber so skeptisch bin“, sagte der frühere Bundesbank-Präsident am Mittwoch auf einer Konferenz in Zürich.

„Das kommt wahrscheinlich von meinem Hintergrund als Notenbanker.“ Eine Währung müsse verschiedene Funktionen erfüllen; sie müsste allgemein akzeptiert sein, als Wertaufbewahrung dienen und als Zahlungsmittel sowie für Transaktionen verwendet werden können. „Bitcoin ist nur eine Transaktionswährung.“ Im September hatte JP Morgan-Chef Jamie Dimon Bitcoin als Betrug bezeichnet.