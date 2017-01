Thema beschäftigt Banken und Bürger

Und Münzen? Sind es nicht. Darauf weist mit schöner Regelmäßigkeit selbst der Bankenverband hin, wohl um die Mitgliedsbanken vor dem Unmut abgewiesener Kleinsparer zu schützen. „Niemand ist verpflichtet, bei einer Zahlung mehr als 50 Münzen anzunehmen. Das gilt für Privatpersonen ebenso wie für Geschäfte, Restaurants oder Tankstellen“, schrieb der Bankenverband etwa im Februar 2013 in einer Mitteilung und wortgleich im April 2014, April 2016 und Januar 2017. Das ist nicht vorrangig ein Ausweis mangelnder Kreativität in der Pressestelle des Bankenverbands, sondern zeigt vor allem, dass das Thema viele Bürger bewegt – und Banken im Alltag wohl regelmäßig beschäftigt.

Zumal der Bankenverband sogar weitergeht und auch den Status der Geldscheine im Alltag hinterfragt. So dürften Geschäfte durchaus die Annahmepflicht von Geldscheinen eingrenzen, wenn sie darauf gut sichtbar hinwiesen. Der verwendete Schein solle „in einem angebrachten Verhältnis stehen zum Preis“, schreibt der Bankenverband aktuell. „Wenn Sie zum Beispiel Ihren Espresso mit einem Hunderter zahlen wollen, der Kellner aber versichern kann, dass ihm das Wechselgeld fehlt, dann braucht er den Schein nicht annehmen.“

Kaum Hoffnung also für die Bargeld-Anhänger im Alltag der Zukunft? Ganz so leicht sollten sie die Waffen nicht strecken. Es besteht noch Anlass zur Hoffnung. So haben Gerichte zum Beispiel entschieden, dass Steuerzahler ihre Steuerschuld zwar nicht beim Finanzamt bar vorbeibringen dürfen. Sie könnten der Steuerpflicht aber durchaus in Bar nachkommen, mit Einzahlungen bei einem lokalen Kreditinstitut oder einer Filiale der Bundesbank (Finanzgericht Münster, 7 V2897 15 AO).

Und als letzte Bastion im Kampf gegen die Bargeld-Verweigerer bleibt die gute alte Bundesbank. Jeder Bürger kann dort seine Euro- und Centmünzen kostenfrei in Banknoten eintauschen, in allen Filialen. Auch darauf weist der Bankenverband in seinen regelmäßigen Mitteilungen jedes Mal hin. Er ist offenbar sehr froh, dass diese Aufgabe andere übernehmen.