 Bargeld statt Karte: Lesegeräte streiken in Österreich stundenlang

Kartenlesegerät In der gesamten Alpenrepublik konnte stundenlang nicht mit den Geldkarten gezahlt werden. (Foto: dpa)

WienMit einem stundenlangen Ausfall aller Kartenlesegeräte hat das neue Jahr in Österreich begonnen. Beim Tanken oder in Restaurants war Bargeld Trumpf. Wegen technischer Probleme war das Zahlen mit Geldkarten in der gesamten Alpenrepublik bis zum frühen Sonntagnachmittag nur eingeschränkt möglich, wie der Schweizer Zahlungsabwickler Six Payment Services mitteilte.

In Österreich gibt es etwa 50.000 solcher Bezahlterminals. Einen konkreten Grund für den Ausfall nannte das Unternehmen nicht. Ein Hacker-Angriff wurde aber ausgeschlossen.

Nicht betroffen war die Abhebung von Bargeld am Geldautomaten ebenso wie das kontaktlose Bezahlen mit Karte bis zu einem Betrag von 25 Euro ohne Eingabe des Pin-Codes.