Der passive Stil ist nur eine von vielen Strategien

Für das Portfolio per Ende November weist der Fonds als drei größte Positionen mit 68 Prozent Bitcoins, mit 19 Prozent Ether, die Währung von Etherum, und mit knapp fünf Prozent XRP, die Währung von Ripple aus. Der Fonds ist also doch sehr Bitcoin-lastig. Allerdings haben die anderen Währungen sich seit Jahresanfang bis Ende November alle noch besser entwickelt als Bitcoins mit rund 900 Prozent. Am stärksten war der Anstieg bei NEO mit über 27.000 Prozent. Allerdings war Neo nur mit 0,55 Prozent gewichtet und lag damit auf Platz acht im Portfolio.

Die Idee ist mäßig originell. Crypto Asset Management zum Beispiel bietet einen Fonds mit den 30 wichtigsten Krypto-Währungen an, wobei dort die Gewichtung ständig angepasst wird statt nur einmal im Quartal. Bitwise investiert in die zehn Größten und adjustiert monatlich.

Der passive Stil ist aber nur eine von vielen Strategien. Besonders ausgefallene Beispiele sind 1confirmation, von dem bekannten Investor Mark Cuban unterstützt, oder Polychain mit Peter Thiel im Rücken. Diese beiden Fonds beruhen auf der Idee, dass klassische Unternehmen im Laufe der Zeit durch dezentrale Organisationen abgelöst werden, an denen die Investoren über elektronische Stimmrechte beteiligt sind.

Relativ traditionell erscheint dagegen das Konzept von Pantera Capital. Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die sich mit der Blockchain, der Technik hinter den Bitcoins, beschäftigen. Er wurde bereits 2013 gegründet und war damit ein Pionier. Wer von Anfang an dabei war, ist jetzt um 25.000 Prozent reicher, wie der US-Fernsehsender CNBC vor kurzem meldete.

Krypto-Fonds haben vor allem im laufenden Jahr ohne Zweifel alle anderen Fondsklassen abgehängt. Trotzdem bleibt die Frage, ob sie mehr bringen als das direkte Investment. Außerdem gilt wie immer: Wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Oder, wie es standardmäßig in Fondsprospekten heißt: Die vergangene Wertentwicklung ist keine Aussage über die künftige.

