Bitcoin, Ethereum & Co. Kryptowährungs-Börsen scheffeln Milliarden von Dollar

Die südkoreanische Börse Upbit, die zu den Top 5 nach Handelsvolumen zählt, ist erst seit Oktober aktiv. Sie wird von Dunamu Inc. kontrolliert, zu der auch Kakao Talk gehört, die beliebteste Messaging-App in Korea. Upbit ist in Kakao Talk integriert und listet über 120 Kryptowährungen auf, dank einer Partnerschaft mit der US-basierten Börse Bittrex.

Alle Börsen befinden sich in Privatbesitz und sind nur wenige Jahre alt. Das führt häufig dazu, dass es schwierig ist, Finanzinformationen oder detaillierte Angaben zum Management zu finden. HitBTC, die zehntgrößte Börse, liefert keine Informationen darüber, wer der Betreiber ist oder wo das Unternehmen seinen Sitz hat - auch wenn Kunden diese Fragen im Forum der Firma stellten. Bit-Z, WEX und EXX, unter den 20 größten Börsen nach Handelsvolumen, sind einige der anderen, die diese Angaben auch nicht bieten.

Bitfinex, unter den fünf Größten, ist stärker ins Visier geraten: Die US-Commodity Futures Trading Commission hat im Dezember Vorladungen an das Unternehmen geschickt.

Der potenzielle Wettbewerb durch börsennotierte Unternehmen und traditionelle Finanzunternehmen könnte die Krypto-Börsen veranlassen, transparenter zu werden und sogar die Kosten senken, sagt Slaughter.

„Konventionellere Unternehmen wie Banken und Fonds werden wahrscheinlich irgendwann Krypto-Plattformen erwerben, um sicherzustellen, dass sie strategisch auf dem Markt Fuß fassen“, erklärt er. „Es ist einfach. Finanzdienstleistungen sind es, die den realen Geschäftsumsatz von Krypto bringen.“