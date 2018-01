Bitcoin goes Pop : Japanische Girlgroup singt über Kryptowährungen

Datum: 12.01.2018 17:40 Uhr

Kryptowährungen erobern nun die japanische Pop-Kultur. Am Freitag gab die Band „Virtual Currency Girls“ ihr Debüt in Tokio. In ihren Liedern besingen sie den Bitcoin und warnen vor Gefahren beim Handel mit Cyberdevisen.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Virtual Currency Girls Acht junge Frauen treten mit Masken auf, die jeweils eine Cyber-Devise symbolisieren sollen und singen über die Kryptowährungen. (Foto: AFP) TokioKryptowährungen wie Bitcoin und Ripple erobern in Japan nun auch die Pop-Kultur. In Tokio gab am Freitag die Band „Virtual Currency Girls“ ihr Debüt. Die acht jungen Frauen traten mit Masken auf, die jeweils eine Cyber-Devise symbolisieren sollen. Kryptowährungen seien sehr praktisch, sagte die 18-jährige Frontfrau Rara Naruse. „Wir möchten, dass alle mehr darüber erfahren.“ Und so besingt ihre Girlgroup das digitale Geld, mahnt aber in ihren Liedern auch zu vorsichtigem Umgang mit Passwörtern und warnt vor den Gefahren beim Handel mit Cyberdevisen. Natürlich werden Fan-Artikel und Konzert-Tickets nur mit virtuellem Geld bezahlt – wie auch die Gage der Damen. Japan gehört zu den Hochburgen des Internetgeldes.