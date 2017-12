New YorkDer Kursrutsch beim Bitcoin setzt sich fort. Der Preis fiel am Freitag um circa 20 Prozent. Auf der Handelsplattform Coinmarketcap kostete ein Bitcoin am Freitagmorgen 12.800 Dollar – über 7000 Dollar weniger als noch am Wochenende. Nach einer kurzen Stabilisierung ging es weiter nach unten.

Am vergangenen Sonntag hatte die populärste Kryptowährung nach einer beispiellosen Rally auf verschiedenen Handelsplattformen erstmals die Marke von 20.000 Dollar geknackt. Getrieben durch den Start erster Bitcoin-Futures an verschiedenen Handelsbörsen für Terminkontrakte war der Bitcoin zuletzt immer weiter gestiegen. Futures erleichtern institutionellen Investoren den Handel mit Bitcoins. Zudem ermöglichen sie es, auf fallende Kurse zu wetten. Danach setzten allerdings Kursverluste ein.

Diese Volatilität ist nichts neues. Schon öfter hat der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit massiv an Wert verloren. Doch die Rückschläge hatten sich in diesem Jahr allesamt als kurzfristig erwiesen, in der Folge ging es wieder schnell bergauf. Professionelle Investoren und auch Zentralbanken warnen allerdings vor einer Blase, die platzen könnte.

Optimisten haben für derlei Warnungen wenig übrig. Die US-Großbank Goldman Sachs richtet jetzt offenbar eine Abteilung für den direkten Handel mit Kryptowährungen ein, wie „Bloomberg“ unter Berufung auf Insider berichtete. Die Bank wäre das erste Wall-Street-Unternehmen, das direkt in das Geschäft mit Bitcoin und Co. einsteigen würde. Ein Goldman-Sprecher wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Er sagte lediglich: „Als Reaktion auf das Kundeninteresse an digitalen Währungen prüfen wir, wie wir dieses am besten bedienen können.“ Goldman-Chef Lloyd Blankfein hatte sich vor Kurzem offen für Bitcoins gezeigt.