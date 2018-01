Am späten Dienstagabend haben Bitcoin, Ether, Ripple und Co. weiter nachgegeben – erst am Mittwochmorgen stabilisieren sich die Kurse. Das Minus der vergangenen Tage ist beachtlich.

DüsseldorfEs ist gerade einmal zehn Tage her, da erreichte der Markt für Kryptowährungen einen Rekord. Alle Währungen – darunter Bitcoin, Ether und Ripple – waren zusammengenommen laut der Plattform Coinmarketcap.com umgerechnet mehr als 830 Milliarden Dollar wert. Nach der Fortsetzung des Kursrutsches am Dienstagabend sind davon am Mittwochmorgen weniger als 500 Milliarden Dollar übrig – obwohl die Kurse gerade dabei sind, sich wieder zu stabilisieren.

Dabei entspricht die Marktkapitalisierung der digitalen Währungen immer noch einem Vielfachen ihres Werts von vor einem Jahr. Damals waren sie gerade einmal 16 Milliarden Dollar schwer. Doch so atemberaubend der Kursanstieg von Bitcoin und Co. im Dezember war, so dramatisch fallen derzeit die Verluste aus.

Beispiel Ripple: Die auch bei Banken durchaus beliebte Digitalwährung rutschte am Dienstagabend unter den Kurs von einem Dollar, bevor sie sich am Mittwochmorgen knapp oberhalb der Marke wieder fing. Anfang Januar hatte Ripple allerdings ein Kurshoch von deutlich über drei Dollar markiert, je nach Handelsplatz wurden sogar fast vier Dollar erreicht. Wer zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, dessen Depot hat zwischenzeitlich etwa zwei Drittel seines Werts verloren.

Kein einfacher Kasinobesuch – warum der Bitcoin-Handel schwierig ist

Die wichtigste Digitalwährung Bitcoin hat es ähnlich hart erwischt. Vom Rekordniveau bei 20.000 Dollar im Dezember ist der Bitcoin weit entfernt. Am Dienstagabend ging es fast hinunter bis auf 10.000 Dollar, am Mittwochfrüh liegt der Preis leicht oberhalb von 11.000 Dollar. „Wer Kryptowährungen besitzt, versucht für sich zu entscheiden, ob er den Bitcoin hinter sich lassen soll“, begründet Steven Englander, Researchchef beim Investmenthaus Rafiki Capital, den Kurssturz.

Für Spekulanten in aller Welt geht es darum herauszufinden, wie sich die scharfen Worte von Finanzmarktregulatoren mittelfristig auf die Digitalwährungen auswirken werden. Kryptowährungen sind zwar dezentral organisiert und ihre Anonymität macht es Behörden schwer, gegen sie vorzugehen. Aber die Aussagen etwa aus Südkorea zu einem möglichen Handelsverbot haben in den vergangenen Tagen große Nervosität im Markt ausgelöst. In dem asiatischen Land, in dem der Kryptohandel besonders aktiv betrieben wird, sei das Schließen von Handelsplätzen nach wie vor eine Option und werde diskutiert, hatte der südkoreanische Finanzminister Kim Dong-Yeon am Dienstag in einem Radiointerview gesagt. Es gebe irrationale Spekulation und rationale Aufsicht werde benötigt.

Investoren wissen aber auch, dass in den vergangenen Quartalen heftige Rückschläge zum Anlegen in Kryptowährungen dazu gehörten – bevor es dann in den meisten Fällen wieder kräftig nach oben ging.

Unter anderem die europäische Wertpapieraufsicht, die deutsche Finanzaufsicht Bafin und die US-Regulierungsbehörde SEC warnen mittlerweile jedoch regelmäßig vor der Gefahr von Totalausfällen für Privatanleger. China will Meldungen zufolge sowohl gegen den Handel als auch das Erschaffen von Digitalmünzen („Mining“) vorgehen.

In den USA kündigte der Handelsplatz Bitconnect am Dienstag an, den Handel mit Kryptowährungen einzustellen. Zwei US-Bundesstaaten waren gegen das Unternehmen vorgegangen, zudem hatte in den vergangenen Tagen eine Hackerattacke die Plattform zeitweise lahmgelegt. Immerhin: Die digitalen Geldbörsen der Kunden sollen erhalten bleiben.

Allerdings hatte die eigene Krypotwährung BCC bereits seit Anfang Januar mehr als zwei Drittel an Wert verloren, als erstmals über das behördliche Eingreifen berichtet worden war. In der Nacht auf Mittwoch ist der Kurs dann von 150 auf 33 Dollar kräftig eingestürzt.

