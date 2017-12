Bitcoin-Automat Nicht überall wird die mögliche Blase um Cyberwährungen gern gesehen, Südkorea kämpft nun gegen Spekulationen. (Foto: AP)

SeoulSüdkorea will strenger gegen spekulative Handelsgeschäfte mit Kryptowährungen vorgehen. Die Regierung kündigte dazu am Donnerstag zusätzliche Schritte an. Zum Beispiel will sie die Eröffnung anonymer Konten für Cyberwährungen verbieten. Außerdem soll ein neues Gesetz kommen, das Aufsichtsbehörden unter bestimmten Umständen die Schließung von Börsen erlaubt, an denen solche Währungen gehandelt werden. Ein Plan zur Besteuerung von Kapitalerträgen aus entsprechenden Handelsgeschäften war bereits früher angekündigt worden.

Seitdem China den Handel mit Kryptowährungen verboten hat, hat sich Südkorea zu einem der wichtigsten asiatischen Handelsplätze für Bitcoin entwickelt. Daher sank der Bitcoin-Kurs kurz nach Bekanntwerden der südkoreanischen Regulierungspläne am Donnerstagmorgen relativ stark ab. Zuletzt kostete ein Bitcoin 14.596 US-Dollar, währenddessen er am Tag zuvor noch für über 16.500 US-Dollar gehandelt wurde.

Die Regierung begründete ihre Entscheidung mit dem Risiko hoher Verluste bei Investments in Kryptowährungen, da diese gerade in den letzten Monaten exzessive Kursschwankungen hinlegten. Laut der südkoreanischen Regierung liegen die Kurse der meisten Kryptowährungen an heimischen Handelsplätzen viel höher als in anderen Ländern.

