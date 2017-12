Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Spur führt nach Südkorea

Der Bitcoin schwankt so stark, dass man sich vergebens um sinnvolle Vergleiche in der Finanzwelt bemüht. Die Entwicklungen sind nur schwer zu erklären. Oft bleibt es bei Annahmen, selten wird es konkret.

Diesmal führt eine Spur nach Südkorea. Nachrichten über einen großen Hacker-Angriff wirkten wie eine kalte Dusche. Mati Greenspan, Analyst bei der Handelsplattform E-Toro, sprach schon Mittwoch von einem „Rückzug“ im Bereich der Kryptowährungen. Die Attacke trieb die Börse Youbit in den Ruin, nachdem 17 Prozent der Einlagen von Kunden in Bitcoins und Ether verschwunden waren. Angaben über Schadenshöhen sind mit Vorsicht zu genießen, weil die Preise so stark schwanken.

Kritiker fühlen sich von solchen Meldungen bestätigt, Befürworter sehen die starken Schwankungen gelassen. Die Meinungen gehen seit eh und je weit auseinander. Eine Liste mit zwei Lagern ließe sich schnell erstellen, mit prominenten Köpfen auf beiden Seiten.

„Ich glaube, wir werden uns für eine Weile zwischen 10.000 und 16.000 Dollar einpendeln“, mutmaßt Michael Novogratz auf Twitter. „Der Bullenmarkt ist noch nicht vorüber, er macht nur eine Pause“, sagt der Manager des auf Kryptowährungen spezialisierten Hedgefonds Galaxy Investmentpartners. Noch Ende November hatte er prognostiziert, der Bitcoinpreis könnte bis Ende 2018 locker auf 40.000 Dollar steigen.

„Das ist eine klassische Preiskorrektur“, sagt Timo Schläfer, Chef des Börse Cryptofacilities aus London. „In den vergangenen Wochen konnte man in keinen Pub gehen, ohne Diskussionen über Bitcoin zu hören. Das ist oft der Zeitpunkt, an dem ein Preishoch erreicht ist.“

Von einer Manipulation des Preises geht er nicht aus. „Ich glaube nicht, dass jemand die Preise aktiv nach unten treibt“, sagt er. Es kann nicht schaden, wenn sich der Preis korrigiert und die Situation sich etwas normalisiert.“

„Wenn die Preise immer weiter steigen, dann fühlt sich jeder schlau. Aber jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Stunde der Amateure ist vorbei“, stellte Ronny Moas vom Analysehaus Standpoint Research auf Twitter klar. Er rät, den Kursschwung auszuhalten und, wenn möglich, sogar weitere Bitcoins zu kaufen, weil der Preis auf absehbare Zeit wieder steigen werde.

Im Bankwesen wird besonders kontrovers diskutiert. „HSBC wird niemanden begleiten und unterstützen, der mit Bitcoin spekulieren will“, sagte Carola von Schmettow, Deutschland-Chefin der HSBC in einem Reuters-Interview vom Freitag. „Weder verarbeitet HSBC Zahlungen in virtuellen Währungen noch übernimmt HSBC Bankdienstleistungen für Bitcoin-Börsen.“

Auch bei Jamie Dimon, dem Chef der US-Großbank JPMorgan Chase („Das ist Betrug“) sind Bitcoins verhasst. Lloyd Blankfein hingegen, Chef des Konkurrenten Goldman Sachs, hatte sich zuletzt offen gegenüber Bitcoins geäußert. Goldman Sachs schafft aller Voraussicht nach als erstes Wall-Street-Unternehmen überhaupt einen eigenen Handelsbereich für Bitcoins.

Die die Aufmerksamkeit, die dem Bitcoin zuteil wird, zeigt, dass er schon bald ein fester Bestandteil des Finanzsystems werden könnte. Seine Schwankungsbreite zeigt aber auch, dass es für den endgültigen Durchbruch noch zu früh ist. Ruhige Weihnachten wird es nicht geben, denn Kryptowährungen werden natürlich auch über die Feiertage gehandelt.