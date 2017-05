Finanzaufsicht und Bundesbank schalten sich ein

Anleger, die in den Besitz von Onecoins kommen wollten, mussten nach Angaben der Finanzaufsicht Bafin Zahlungen auf wechselnde Bankkonten des Unternehmens IMS International Marketing Services in Greven überweisen. Von dort leitete die IMS die Gelder laut Bafin „im Auftrag von Onecoin LTD an Dritte insbesondere auch außerhalb Deutschlands weiter“.

Die Bafin hatte bereits im April eine sofort vollziehbare Kontensperre über die Konten der IMS verhängt und verfügt, das Finanztransfergeschäft mit Onecoin-Anlegern sofort einzustellen. Außerdem untersagte die Bafin der Onecoin in Dubai und der One Life Network in Belize, Geschäfte mit Onecoins in Deutschland zu machen. Insgesamt hatte die IMS laut Bafin zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 rund 360 Millionen Euro angenommen. Davon lagen bei Verhängung der Kontensperre noch rund 29 Millionen Euro auf den Konten.

Schon vor Bekanntwerden der Onecoin-Ermittlungen hat die Bundesbank Anleger vor anderen Digitalwährungen gewarnt. Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele sagte der „Welt am Sonntag“, Sparer sollten sich vor Bitcoins in Acht nehmen. „Aus unserer Sicht ist der Bitcoin kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren. Das zeigt ein einfacher Blick auf die sehr schwankungsanfällige Kursentwicklung.“ Der Bitcoin sei „ein Spekulationsobjekt, dessen Wert sich rapide verändere. „Zuletzt ging es steil nach oben, aber das sah schon anders aus“, bilanzierte Thiele.

Jeder Bürger, der sein Erspartes in Bitcoins anlegt, sollte sich die Kursentwicklung anschauen. „Wer dann noch meint, der Bitcoin wäre so sicher wie der Euro oder der Dollar, muss dafür die Verantwortung tragen“, sagte der Währungshüter. „Wir können nur die Menschen davor warnen, den Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel zu benutzen. Aber wir treffen keine Anlageentscheidungen für die Bürger.“

Mittlerweile gibt es am weltweit wichtigsten Finanzplatz New York strikte Regeln für den Handel mit virtuellen Währungen. Bitcoins haben sich zu beliebten Spekulationsobjekten mit starken Kursschwankungen und einer Art Alternativwährung in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen entwickelt. Ein Großteil des Handels ballt sich in China. Verboten werden soll zumindest die Digitalwährung Bitcoin in Deutschland laut Bundesbank nicht. Nutzer dürften jedoch nicht gegen die Geldwäschevorschriften verstoßen. Auch für das Finanzsystem stellten Bitcoins derzeit keine Gefahr dar, zumindest, solange sie ein Randphänomen blieben.