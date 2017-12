Abbild der digitalen Devise Bitcoin Die Regierung des wichtigen Handelsplatzes Südkorea will den Handel mit Kryptowährungen nun stark einschränken. (Foto: Reuters)

SeoulSüdkorea will strenger gegen spekulative Handelsgeschäfte mit Kryptowährungen vorgehen. Die Regierung kündigte dazu am Donnerstag zusätzliche Schritte an. Zum Beispiel will sie die Eröffnung anonymer Konten für Cyberwährungen verbieten. Außerdem soll ein neues Gesetz kommen, das Aufsichtsbehörden unter bestimmten Umständen die Schließung von Börsen erlaubt, an denen solche Währungen gehandelt werden. Ein Plan zur Besteuerung von Kapitalerträgen aus entsprechenden Handelsgeschäften war bereits früher angekündigt worden.

Seitdem China den Handel mit Kryptowährungen verboten hat, hat sich Südkorea zu einem der wichtigsten asiatischen Handelsplätze für Bitcoin entwickelt. Daher sank der Bitcoin-Kurs kurz nach Bekanntwerden der südkoreanischen Regulierungspläne am Donnerstagmorgen relativ stark ab. Zeitweise rutschte der Preis für Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp sogar unter die Marke von 14.000 US-Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin noch 7,90 Prozent im Minus bei 14.150 Dollar. Aufgrund dieser Entwicklung fielen auch die Aktien der Bitcoin Group, Betreiberin der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, um 2,4 Prozent.

Die südkoreanische Regierung begründete ihre Entscheidung mit dem Risiko hoher Verluste bei Investments in Kryptowährungen, da diese gerade in den letzten Monaten exzessive Kursschwankungen hinlegten. Laut der südkoreanischen Regierung liegen die Kurse der meisten Kryptowährungen an heimischen Handelsplätzen viel höher als in anderen Ländern.

Dies zeigt auch der kürzliche Kursrutsch. Noch am Mittwoch kostete ein Bitcoin zeitweise mehr als 16.300 Dollar. Der Bitcoin ist die bekannteste der ursprünglich als Zahlungsmittel kreierten Digitalwährungen. Im Laufe dieses Jahres schwankte sein Wert enorm. Anfang des Jahres kostete ein Bitcoin noch weniger als 1000 Dollar, Mitte Dezember dann schon fast 20 000 Dollar. Angetrieben wurde die Entwicklung zuletzt auch von der Auflegung von Terminkontrakten durch zwei große US-Börsen. Spekulanten können nun aber auch recht einfach auf fallende Kurs setzen.

Hier geht es zur Seite mit dem Bitcoin-Kurs, hier können Sie aktuelle Wechselkurse berechnen.