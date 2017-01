 Brexit-Folgen: EU-Austrittsplan setzt Pfund Sterling zu

Pfund Sterling Die britische Währung wird durch die Brexit-Verhandlungen geschwächt. Die Beschränkung der Einwanderung verstärkt den Druck noch. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Streit um die nahenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU hat das Pfund Sterling am Montag auf Talfahrt geschickt. Es verlor rund einen US-Cent und war mit 1,2181 Dollar so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten.

„Solange die Regierung nicht endlich eine konkrete und überzeugende Strategie vorstellt, befürchten Marktteilnehmer zunehmend ein Fiasko“, betonte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Mays Beharren auf eine Beschränkung der Einwanderung schüre diese Spekulationen. „Damit dürfte mit dem Brexit jedoch unvermeidlich auch der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren gehen.“

Am Wochenende wies Premierministerin Theresa May Kritik an der Vorbereitung der Brexit-Gespräche am Wochenende zurück. Zuvor hatte der scheidende EU-Botschafter Ivan Rogers gewarnt, in der britischen Regierung gebe es nicht genug erfahrene Kräfte, die den Austritt verhandeln könnten.