Währungsexperten erwarten weiteren Kursverfall

Dass May jetzt aber ihr erstes großes Interview in diesem Jahr ungenutzt ließ, um mehr Brexit-Details bekannt zu geben und dem Land zu versichern, dass sie weiß, was sie will, war ein neuer Rückschlag. Es erinnerte Investoren mit großer Deutlichkeit an die massive Unsicherheit, die die Brexit-Verhandlungen in den nächsten Monaten auch noch auslösen werden. May will die offiziellen Scheidungsgespräche bis Ende März in Gang bringen.

Experten wie etwa Währungsstrategen der Deutschen Bank erwarten, dass das Pfund bis zum Jahresende um bis zu 7,5 Prozent nachgeben könnte. Andere Fachleute sind pessimistischer und halten einen noch tieferen Fall für möglich, je nachdem wie sich die Austrittsgespräche zwischen London und Brüssel entwickeln und die künftigen Handelsbeziehungen aussehen werden.

Die britische Währung war bereits vor dem Referendum ein Barometer für die EU-Skepsis im Lande und die Wahrscheinlichkeit eines Brexits. Seit dem Votum spiegelt die Entwicklung des Pfunds recht unmittelbar die Sorgen der Investoren wider. Die britische Währung ist dafür am anfälligsten, da dies Fachleuten zufolge als der liquideste britische Markt gilt.

May hat durchaus bewiesen, dass sie das Pfund nach unten, aber auch nach oben bewegen kann. Ende November etwa, als sie in einer Rede niedrigere Unternehmenssteuern ins Aussicht stellte und Erleichterungen für Konzerne, um ihnen den Übergang in die Nach-Brexit-Ära zu erleichtern, hat die Währung gegenüber dem Dollar um mehr als ein Prozent zugelegt.

Ähnliches könnte sich wiederholen, wenn die Premierministerin in den kommenden Wochen mehr Details ihrer Brexit-Strategie offenlegt. Doch jeder Aufwärtstrend beim Pfund dürfte nur von kurzer Dauer sein, solange der Ausgang der Austrittsgespräche unklar bleibt.