Bundesbank-Studie Deutsche verlieren die Lust aufs Bargeld – aber nur sehr langsam

Deutsche zahlen zwar weiterhin am liebsten bar. Sie greifen aber immer häufiger zur Kartenzahlung. Vor allem ein Kartentyp hat es ihnen angetan.

FrankfurtBargeld bleibt in Deutschland zwar das beliebteste Zahlungsmittel. Allerdings ist auch hierzulande das bargeldlose Bezahlen auf dem Vormarsch – vor allem die Nutzung der Girocard (früher: EC-Karte) nimmt zu.

Insgesamt griffen Konsumenten im vergangenen Jahr bei 74 Prozent ihrer Einkäufe auf Scheine und Münzen zurück, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Bundesbank hervorgeht. 2014 waren es noch 79 Prozent.

„Bargeld bleibt am beliebtesten, aber Kartenzahlungen legen zu“, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele. Mit dem Ergebnis füge sich Deutschland „gut in das europäische Gesamtbild ein“. Die EZB hatte im November eine Untersuchung veröffentlicht, nach der auch in der gesamten Euro-Zone Bargeld weiterhin das mit Abstand meistgenutzte Zahlungsmittel ist. Danach wurden 2016 im Schnitt etwa vier von fünf Einkäufen bar bezahlt.

Wissenswertes über das kontaktlose Bezahlen Kleingeldsuche war gestern Um beim schnellen Einkauf und Bezahlen von Kleinbeträgen nicht mühsam in der Geldbörse suchen zu müssen, erhalten immer mehr Kunden von ihrer Bank die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen mit ihrer Giro- und Kreditkarte. Ein Hinweis ist das Funksymbol auf der Karte – ist die Funktion aktiviert, kann man Beträge von in der Regel höchstens 25 Euro durch bloßes Annähern der Karte an ein spezielles Gerät bezahlen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Quelle: Bundesverband deutscher Banken 1. Wie funktioniert der kontaktlose Bezahlvorgang? Die Karte braucht nicht mehr aus der Hand gegeben zu werden. Der Karteninhaber hält seine kontaktlose Karte im Abstand von höchstens vier Zentimetern an ein Lesegerät am Bezahlterminal des Händlers. Die Zahlung wird anschließend über ein Signal bestätigt. Je nach Terminaltyp kann das ein optisches oder ein akustisches Signal sein. Es zeigt an, dass alle Daten vollständig erfasst sind und der Vorgang durch die Bank autorisiert wurde. Die kontaktlose Bankkarte ist neben dem Mikrochip (EMVChip) mit einer Antenne ausgerüstet und beides kommuniziert mit dem Händlerterminal. Das Gegenstück zur Karte ist ein spezielles Radio-Frequenz-Lesegerät (NFC-Händlerterminal). Daher wird diese Form des kontaktlosen Bezahlens oft „NFC-Technik“ (Near-Field-Communication-Technik) genannt. 2. Welche Vorteile hat das kontaktlose Bezahlen? Die Bezahlvorgänge an den Kassen sind einfach und verkürzen sich enorm. Der Kunde muss nicht überlegen, wie er die Giro-Card beziehungsweise die Kreditkarte ins Lesegerät steckt. Zudem entfällt oft bei Beträgen unter 25 Euro auch die Eingabe der PIN, was den Bezahlvorgang zusätzlich verkürzt. Es genügt, die Karte nahe vor das Bezahlterminal zu halten. Bei Beträgen bis 25 Euro, die oft keine PIN-Eingabe erfordern, erfolgt der Bezahlvorgang damit in Sekundenschnelle. 3. Muss die neue Bankkarte vorher aktiviert werden? Die kontaktlose Schnittstelle ist nicht aktiv, wenn die Karte an den Kunden versendet wird. Die Funktion wird aktiviert, wenn der Kunde die Bankkarte zum ersten Mal in ein Bezahlterminal oder einen Geldautomaten stecken. Erst danach kann auch kontaktlos bezahlt werden. 4. Was ist ein EMV-Chip? Wenn man sich die Bankkarte genau anschaut, dann sieht man, dass darin ein Mikrochip integriert ist. Dieser EMV-Chip regelt die Kommunikation zwischen Karte und Terminal – beim Bezahlen an der Kasse und beim Geldabheben am Automaten. Er schützt die Daten auf dem Chip gegen Verfälschung, Ausspähen beziehungsweise Kopieren. Der EMV-Chip ist von Kartenorganisationen für das sichere Bezahlen entwickelt worden. „EMV“ bezeichnet einen Standard. 5. Was bedeutet NFC-Technik? „NFC-Technik“ steht für Near-Field-Communication-Technik und wird meist synonym für „kontaktloses Bezahlen“ verwendet. Im Gegensatz zum Einstecken der Karte in das Terminal werden bei der NFC-Technik die Bezahldaten mittels Funk ausgetauscht. Die Karte wird durch ein elektromagnetisches Feld aktiviert. Dieses Feld wird vom Händlerterminal erzeugt. Es ist nur dann aktiv, wenn die Bezahlung vom Händler angestoßen wird und führt zu einer einzigen Transaktion über die Karte. Dieser Bezahlvorgang kann dann „kontaktlos“ ohne PIN oder mit PIN erfolgen. Kontaktlose Kartentransaktionen ohne Eingabe der PIN sind in der Regel auf maximal 25 Euro beziehungsweise bis zu dem mit der Bank vereinbarten Betrag begrenzt. Auch unter 25 Euro kann aus Sicherheitsgründen zusätzlich eine PIN-Eingabe von Kunden gefordert werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zahlung ist auch, dass die Karte nah genug an das Terminal herangeführt wird, da die Funktechnik auf den Nahbereich ausgelegt ist. 6. Ist kontaktloses Bezahlen genauso sicher wie das herkömmliche Zahlen mit Karte? Beim kontaktlosen Bezahlen kommen Experten zufolge die gleichen bewährten und hohen Sicherheitsmechanismen zum Einsatz wie bei einem kontaktbehafteten Einsatz der Girocard oder Kreditkarte. Diese Sicherheitsmechanismen sowie die notwendige Nähe zu einem Lesegerät sollen die Risiken eines unautorisierten Abfangens von Daten auf der Karte verhindern. Haben Kunden dennoch Sicherheitsbedenken, können sie die Verwendung einer NFC-Schutzhülle erwägen, die zur Abschirmung der in der Karte eingebauten NFC-Antenne dient, solange sich die Karte in der Hülle befindet. 7. Wie oft kann man kontaktlos bezahlen? Anzahl und Höhe der möglichen kontaktlosen Bezahlvorgänge ohne Eingabe einer PIN hängen von der Ausstattung der Karte durch die kartenausgebende Bank ab. Aus Sicherheitsgründen kann in der Regel nur eine beschränkte Anzahl von Bezahlvorgängen von jeweils höchstens 25 Euro nacheinander ohne PIN-Eingabe erfolgen. Als weitere Schutzmaßnahme besteht ein Höchstbetrag für nacheinander durchgeführte kontaktlose Bezahlvorgänge ohne PIN. Ist dieser erreicht, müssen Kunden bei der nächsten kontaktlosen Zahlung, egal ob unter oder über 25 Euro, die PIN am Terminal eingeben. 8. Wie wird die kontaktlose Zahlung abgerechnet? Die Abrechnung der kontaktlosen Transaktion erfolgt für Kunden wie gewohnt: über das eigene Girokonto (Debit-Funktion) oder über die Kreditkartenabrechnung. 9. Gibt es an der Kasse ein „Bezahlen aus Versehen“? Ein „Bezahlen aus Versehen“ wird dadurch unterbunden, dass nur spezielle Lesegeräte beim Händler über die notwendige Berechtigung (EMV-Standard) verfügen, um eine solche Zahlung auszulösen. Darüber hinaus muss jeder einzelne kontaktlose Bezahlvorgang aktiv vom Händler ausgelöst werden. Der Kunde wird unmittelbar danach über die Zahlung am Display des Händlerterminals informiert. Generell gilt wie für alle anderen Bezahlvorgänge auch: Kunden sollten regelmäßig ihre Kontoauszüge und ihre Kreditkartenabrechnung überprüfen.

Vor allem kleine Beträge unter fünf Euro werden bar beglichen. Gemessen am Umsatz sanken die Barzahlungen allerdings erstmals unter 50 Prozent, und zwar auf 48 Prozent. Im Schnitt haben die Menschen in Deutschland 107 Euro Bargeld im Portemonnaie, davon knapp über sechs Euro in Münzen.

Für Zahlungen höherer Summen nutzen viele Menschen dagegen eher andere Mittel wie die Girocard. Nutzten Verbraucher sie 2014 noch bei gut 15 Prozent aller Einkäufe, waren es 2017 bereits mehr als 18 Prozent. 35 Prozent der erfassten Umsätze werden der Studie zufolge inzwischen auf diesem Weg bargeldlos bezahlt. Bei der letzten Bundesbank-Erhebung mit Daten für das Jahr 2014 lag der Wert bei rund 30 Prozent. Extrem zugelegt hat das kontaktlose Bezahlen – von 0,1 Prozent der getätigten Umsätze vor drei Jahren auf jetzt 1,1 Prozent.

Die aktuelle Studie, bei der gut 2.000 Bundesbürger befragt wurden, ist die vierte der Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland. Alle drei Jahre legt die Notenbank neue Daten vor. Die Kreditkarte wird gegenüber der Girocard dagegen relativ selten genutzt. Ihr Anteil an den Umsätzen stieg jedoch leicht auf unter fünf Prozent.

Das mobile Bezahlen per Smartphone spielt hingegen bislang kaum eine Rolle. Der Anteil an den Umsätzen liegt nach Angaben der Bundesbank bei etwas über einem Prozent. Vor allem Sicherheitsbedenken halten viele Verbraucher von solchen Zahlungsverfahren ab – auch wenn die Anbieter versichern, dass diese unbegründet sind. Die deutliche Mehrheit (88 Prozent) der Bürger möchte auch in Zukunft mit Scheinen und Münzen bezahlen können. Eine Abschaffung oder Einschränkung des Bargelds lehnen sie ab.

„Kein Grund für Angst vor dem Ende des Bargelds“

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann betonte am Mittwoch in einer Rede auf einem Bargeldsymposium, dass niemand die Abschaffung des Bargelds fürchten müsse. „Für Angst vor dem Ende gibt es beim Euro-Bargeld keinen Grund“, sagte er. Die Notenbanken im Euro-System müssten aber immer wieder das Vertrauen der Menschen in das Euro-Bargeld rechtfertigen.

In anderen Ländern hat Bargeld keinen so hohen Stellenwert mehr. In Schweden etwa läuft der Großteil der Transaktionen bargeldlos ab. Manche Supermärkte nehmen sogar gar keine Scheine und Münzen an.