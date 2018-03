 China: Stahlpreis fällt auf Sieben-Monats-Tief

Im Winter fallen die Stahlpreise in China saisonbedingt – doch so rapide wie derzeit überrascht dann doch auch die Experten. Dafür gibt es noch einen anderen wichtigen Grund.

Die Stahlpreise in China fallen. (Foto: dpa)

Shanghai/FrankfurtDer saisonbedingt schwache Bedarf hat den Stahlpreis in China am Montag erneut gedrückt. In Shanghai fiel der Preis für eine Tonne um bis zu 1,1 Prozent. Mit 3512 Yuan (580 Dollar) war dieses Metall so billig wie zuletzt Mitte Juni 2013. Im Winter geht die Stahl-Nachfrage üblicherweise zurück, weil die Kälte die Bautätigkeit beeinträchtigt. Darüber hinaus hielten sich Börsianern zufolge viele potenzielle Käufer wegen des bevorstehenden chinesischen Neujahrsfestes am 31. Januar mit Bestellungen zurück. Vor diesem Hintergrund stagnierte an der Börse Singapur der Preis für eine Tonne Eisenerz zur Lieferung nach China bei 135 Dollar.

Ratings der größten Volkswirtschaften der Welt USA S&P Rating: AA+

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aaa

Ausblick: Stabil Fitch Rating: AAA Ausblick: Negativ China S&P Rating: AA-

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aa3

Ausblick: Positiv Fitch Rating: A+

Ausblick: Stabil Japan S&P Rating: AA-

Ausblick: Negativ Moody's Rating: Aa3

Ausblick: Stabil Fitch Rating: A+

Ausblick: Negativ Deutschland S&P Rating: AAA

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aaa

Ausblick: Negativ Fitch Rating: AAA

Ausblick: Stabil Frankreich S&P Rating: AA

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aa1

Ausblick: Negativ Fitch Rating: AA+

Ausblick: Stabil Vereinigtes Königreich S&P Rating: AAA

Ausblick: Negativ Moody's Rating: Aa1

Ausblick: Stabil Fitch Rating: AA+

Ausblick: Stabil Brasilien S&P Rating: BBB

Ausblick: Negativ Moody's Rating: Baa2

Ausblick: Positiv Fitch Rating: BBB

Ausblick: Stabil Italien S&P Rating: BBB

Ausblick: Negativ Moody's Rating: Baa2

Ausblick: Negativ Fitch Rating: BBB+

Ausblick: Stabil Russland S&P Rating: BBB

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Baa1

Ausblick: Stabil Fitch Rating: BBB

Ausblick: Stabil Indien S&P Rating: BBB-

Ausblick: Negativ Moody's Rating: Baa3

Ausblick: Stabil Fitch Rating: BBB-

Ausblick: Stabil Kanada S&P Rating: AAA

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aaa

Ausblick: Stabil Fitch Rating: AAA

Ausblick: Stabil Australien S&P Rating: AAA

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aaa

Ausblick: Stabil Fitch Rating: AAA

Ausblick: Stabil Spanien S&P Rating: BBB

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Baa3

Ausblick: Stabil Fitch Rating: BBB

Ausblick: Stabil Schweiz S&P Rating: AAA

Ausblick: Stabil Moody's Rating: Aaa

Ausblick: Stabil Fitch Rating: AAA

Ausblick: Stabil