Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne Krypto-Investoren müssen jetzt eine Steuererklärung machen

„Now Lambo“ sagten Bitcoin-Investoren bei Kurssprüngen, die ihnen den Kauf eines Lamborghinis ermöglichten. Jetzt will die Steuerbehörde ihren Anteil.

Bitcoin basiert auf der Idee der dezentralen Erzeugung und Überwachung. (Foto: picture alliance / Hans Ringhofe) Bitcoin

New YorkWohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es immer freitags von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne „Coin & Co.“. Heute Teil 10: Warum die Steuerbehörde jetzt aktiv wird.

Es ist die geflügelte Frage in der Krypto-Welt. „When Lambo?“ heißt es kurz und knapp vor allem unter Bitcoin-Investoren. Gemeint ist: Wann sind die Bitcoins und die anderen virtuellen Währungen genug wert, um sich dafür einen Lamborghini zu kaufen – Kostenpunkt gut 400.000 Dollar. Im vergangenen Jahr lautete die Antwort häufig „Now Lambo“, wie die Verkaufszahlen und die Berichte von verblüfften Autohändlern belegen.

Die italienische Luxusmarke hat für 2017 einen neuen Rekord bei den Absatzzahlen vermeldet. Der Autobauer profitierte davon, dass die Krypto-Investoren anders als Tech-Gründer aus dem Silicon Valley gern zum Protz neigen und sich aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen auf „Lambos“ eingeschossen haben.

In diesen Tagen jedoch ist „When Lambo?“ nicht mehr die brennendste aller Fragen. Zum einen, weil die Preise für Bitcoins und Co. seit Wochen immer weiter sinken und die Antwort auf die Frage damit eher Depressionen als Euphorie auslöst.

Das Krypto-ABC Bitcoins Bitcoins sind eine elektronische Währung, manchmal auch Kryptowährung genannt. Sie basiert auf einer Blockchain. Die Identität des Gründers, Satoshi Nakamoto, ist unbekannt. Blockchain Blockchains sind elektronische Buchhaltungen, die jedem Nutzer dezentral in identischer Form zur Verfügung stehen. DAO DAO steht für „Digitale autonome Organisation“. Das Unternehmen existiert virtuell, und die Eigentümer lenken es durch elektronische Entscheidungsprozesse. Ethereum Ethereum ist ein Projekt, das dem der Bitcoins ähnelt. Die zugehörige Währung heißt Ether. Die zentrale Gründerfigur ist der russischstämmige Kanadier Vitalik Buterin. Eine besondere Rolle spielen dabei Smart Contracts. ICO ICO steht für Initial Coin Offering. Im Internet sammeln Firmen bei virtuellen Börsengängen Geld für Geschäftsprojekte ein, häufig in Form von Bitcoins. Im Gegenzug erhalten die Investoren Tokens. Oft befinden sich die Projekte in einem frühen, sehr experimentellen Stadium. Manchmal handelt es sich bei den Unternehmen um DAOs. Kryptowährungen Kryptowährungen sind Zahlungsmittel, die allein auf einer Software basieren – auf einer globalen, praktisch fälschungssicheren Datenbank (der Blockchain). Die bekannteste Währung ist der Bitcoin. Elektronische Verschlüsselung stellt sicher, dass die digitalen Einheiten oder Münzen (Coins) nur ihren Besitzern zur Verfügung stehen. Ripple Ripple ist eine Alternative zu Bitcoins, die für den Zahlungsverkehr unter Banken gegründet wurde. Die zugehörige Währung heißt XRP. Das wichtigste Unternehmen ist Ripple-Lab. Smart Contracts Smart Contracts bewirken automatisch Vorgänge, etwa Zahlungen, bei Erfüllung bestimmter Bedingungen. Token Tokens werden im Rahmen von ICOs herausgegeben und sind keine Aktien. Sie ähneln eher digitalen Gutscheinen oder Einzahlungsbelegen, versprechen eine Beteiligung an künftigen Gewinnen oder Management-Entscheidungen, oder einen Zugang zum geplanten Service der Firma. Die Tokens sollen den Investoren die Teilhabe an dem Projekt garantieren, das mit ihrem Geld realisiert wird. Rechte für die Anleger sind mit ihnen aber meist nicht verbunden, teilweise deklarieren die Anbieter sie sogar als „Spenden“. Viele Anleger handeln sie wie Bitcoins – in der Hoffnung auf Spekulationsgewinne.

Am Freitagnachmittag entfernte sich der Bitcoin-Kurs immer weiter von der 7000-Dollar-Marke und näherte sich der 6000er Marke an – einem Wert, den die hoch-volatile Währung zuletzt im November erreicht hatte und immer weiter weg vom Rekordwert von 20.000 Dollar, den die größte Kryptowährung noch Mitte Dezember erreicht hatte.

Der zweite Grund ist nicht weniger angenehm: Es ist Zeit für die Steuererklärung. Längst sind die Steuerbehörden weltweit auf die Lambos aufmerksam geworden und wollen sicherstellen, dass alle Transaktionen rund um die Kryptowährungen auch ordnungsgemäß versteuert wurden.

Dier US-Steuerbehörde IRS hat bereits vor Monaten Daten von Kunden der größten Kryptobörse Coinbase angefragt. Die spanischen Behörden sind nun mit einer großangelegten Aktion nachgezogen und wollen Steuersündern und Geldwäschern auf die Schliche kommen.

Jetzt, wo der Wilde Westen von immer mehr Sheriffs kontrolliert wird, stellen sich plötzlich ganz andere Fragen: Wann habe ich eigentlich Bitcoins gekauft und für wie viel Dollar oder Euro? Und was habe ich damit gekauft? Der Lambo ist da noch am einfachsten nachzuvollziehen.

Doch was ist, wenn ein Investor seine Bitcoins in die zweitgrößte Kryptowährung Ether getauscht hat, und damit wiederum eine ganze Reihe von günstigeren, weniger bekannten Währungen gekauft hat?

Ether ist die Basis vieler sogenannter Alt-Coins, die bei ICOs ausgegeben werden. Viele Börsen erlauben lediglich den Handel zwischen Ether und den Coins. Der Investor muss also selbst festhalten, wann er was wofür ausgegeben hat und wie viel er dann den Steuerbehörden schuldet. Und was ist, wenn man mit Bitcoins zwar viel Gewinn gemacht hat, den jedoch dann in erfolglose Altcoins gesteckt hat und nun auf Verlusten sitzt?

In den USA machte ein Fall eines jungen Krypto-Enthusiasten die Runde, der nun am Rande der Pleite steht, weil er seine Bitcoin-Gewinne unglücklich in andere Währungen investiert hat, ohne vorher Geld für die Steuern beiseite zu legen.

Die neue Frage müsste also lauten: „Still Lambo?“ oder „Lambo despite Taxes?“ (Lamborghini trotz Steuern?) – auch wenn das natürlich nicht so sexy ist.

Und nächstes Jahr gibt es dann hoffentlich eine App, die die Steuerschuld für die Krypto-Investoren nachhalten kann.