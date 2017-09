Der Euro wird von den elf Gründerländern der Europäischen Währungsunion (EWU) aus der Taufe gehoben. Der Umrechnungskurs zur D-Mark beträgt 1,95583 DM je Euro. Am 4. Januar startet der Handel in Sydney – der ersten großen Börse, die nach dem Jahreswechsel öffnet – mit 1,1747 Dollar. Gleich darauf geht die Währung in die Knie.