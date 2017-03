 Deutsche Bank: Moody's sieht Kapitalerhöhung positiv

Moody's in New York Die Ratingagentur beließ den Ausblick für das Rating bei der Deutschen Bank bei „stabil“. (Foto: AP)

FrankfurtDie Ratingagentur Moody's sieht die milliardenschwere Kapitalerhöhung der Deutschen Bank positiv. Dadurch habe das Institut mehr Zeit und finanziellen Spielraum, seine Ziele zu erreichen, erklärten die Bewertungsexperten am Dienstag. Zudem werde das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern gestärkt. Die Ratingagentur bestätigte die Bonitätsnoten „Baa2“ und „A3“ und ließ den Ausblick für das Rating bei „stabil“.

Eine nachhaltige Verbesserung der Kreditwürdigkeit hänge davon ab, ob die Bank bei ihrem Konzernumbau Erfolge aufweisen und stabilere Erträge generieren könne. Die Kostenziele im Privat- und Firmenkundengeschäft seien ambitioniert, aber wichtig für einen nachhaltigen Erfolg, erklärte Moody's. Durch die von der Bank angekündigten strategischen Umbaumaßnahmen werde das Geschäft vereinfacht und das Risiko gesenkt.

Deutschlands größte Bank will über eine Kapitalerhöhung acht Milliarden Euro bei Investoren einsammeln, weitere zwei Milliarden sollen durch einen Börsengang der Vermögensverwaltung in die Kassen gespült werden. Firmenchef John Cryan will die Postbank nun doch behalten und in das Privat- und Firmenkundengeschäft integrieren.