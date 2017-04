 Devisen: Euro fällt wieder unter 1,06 Dollar

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euro Am Dienstag dürften die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW auf größeres Interesse auf den Finanzmärkten stoßen. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Euro ist am Dienstag im frühen Handel wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0590 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0578 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW auf größeres Interesse stoßen. Es wird erwartet, dass die monatliche Umfrage unter Finanzexperten eine bessere Stimmung ergibt. Zudem geben Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum Auskunft über die konjunkturelle Lage. In den USA werden dagegen kaum Konjunkturdaten veröffentlicht.