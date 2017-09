 Devisen: Euro gewinnt, Won verliert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euro-Münze auf Dollar-Schein Der Euro ist zu Wochenbeginn gegenüber dem amerikanischen Dollar leicht gestiegen. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Euro ist zu Wochenbeginn gegenüber dem amerikanischen Dollar leicht gestiegen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1890 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Unter Druck stand dagegen die Währung Südkoreas. Gegenüber dem Euro und dem US-Dollar gab der Won jeweils 0,7 Prozent nach. Grund war der neuerliche Atomtest Nordkoreas, der mit Abstand stärkste des Landes. Wegen der erhöhten Unsicherheit waren am Montagmorgen Währungen gefragt, die von Anlegern als klassische „sichere Häfen“ betrachtet werden. Neben dem Schweizer Franken zählt dazu – trotz der geographischen Nähe Japans zu Nordkorea – der japanische Yen.