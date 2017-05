 Devisen: Euro gibt leicht nach

Euro Die europäische Gemeinschaftswährung konnte zuletzt kräftig zulegen. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainMit einem Kurs von 1,1229 US-Dollar liegt die Gemeinschaftswährung am Dienstag etwas unter dem Niveau des Vorabends. Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Zahlen zur deutschen Wirtschaft brachten keine Überraschungen. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Dienstag eine erste Schätzung, wonach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt hat.

Das britische Pfund reagierte am Dienstag kaum auf den Anschlag in Manchester mit mindestens 22 Toten. Auch Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump dramatische Einsparungen im Staatsbudget in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar über die kommenden 10 Jahre anpeilt und bis 2018 zunächst mit 1,3 Billionen Dollar mehr Staatsschulden rechnet, gaben am Devisenmarkt keine klaren Impulse.