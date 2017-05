Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euro Der Kurs der europäischen Währung ist unverändert. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Kurs des Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum verändert. Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0926 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag könnten Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone neue Impulse geben. Experten gehen von einem vergleichsweise starken Wachstum im ersten Quartal aus. „Der Währungsraum dürfte sehr gut in das Jahr 2017 gestartet sein“, sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank.

Außerdem erklärte Gojny die abwartende Haltung der Investoren mit der Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank am Abend. Allgemein wird aber nicht mit einem Zinsschritt durch die Fed gerechnet.