 Devisen: Euro-Kurs mit Verlusten

Euro-Münze auf Dollar-Schein Die Gemeinschaftswährung startet mit Verlusten ins neue Jahr. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Montag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0468 US-Dollar gehandelt. Im frühen Geschäft hatte der Euro noch über der Marke von 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0465 (Freitag: 1,0541) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9556 (0,9487) Euro.

Dem Devisenhandel fehlte es an Impulsen. Wichtige Finanzplätze wie New York und London hatten feiertagsbedingt geschlossen. Starke Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten in diesem Umfeld den Euro-Kurs nicht. Die Stimmung in der Industrie hatte im Dezember den höchsten Wert seit April 2011 erreicht. Überraschend deutlich hatten die Einkaufsmanager-Indizes für Italien und Spanien zugelegt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85140 (0,85618) britische Pfund, 122,92 (123,40) japanische Yen und 1,0711 (1,0739) Schweizer Franken fest.