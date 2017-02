 Devisen: Euro-Kurs sinkt etwas

Euro Nach wie vor lastet die Sorge um die politische Zukunft Europas auf dem Kurs der Gemeinschaftswährung. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0676 US-Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht hatte der Kurs noch an der Marke von 1,07 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0665 Dollar festgelegt.

Nach wie vor laste die Sorge um die politische Zukunft Europas auf dem Kurs der Gemeinschaftswährung, hieß es aus dem Handel. Vor allem der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich wird am Markt wegen der Euro-kritischen Kandidatin Marine Le Pen vom Front National genau verfolgt. Außerdem sorgten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland für Druck auf den Euro. Im Dezember waren die deutschen Exporte überraschend stark im Monatsvergleich gesunken.