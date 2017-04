 Devisen: Euro-Kurs steigt leicht

Devisen Sowohl Euro als auch britischer Pfund konnten die Form vom Vortag halten. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Euro ist etwas fester in den Donnerstag gestartet: Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0730 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar tendierte dagegen zu vielen Währungen schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0725 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an, die für stärkere Bewegung sorgen könnten. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Nach zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten dürften Analysten und Anleger diese Angaben verstärkt unter die Lupe nehmen.