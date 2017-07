Euro-Stärke oder Dollar-Schwäche?

Yellen galt bisher als Befürworterin eines expansiven Kurses mit tendenziell niedrigen Zinsen. Doch um die Entschlossenheit ihres Hauses zu demonstrieren, schlug sie im Frühsommer schärfere Töne an – in Richtung einer strengeren Geldpolitik mit hohen Zinsen. Dieses Mal misslang ihr die schwierige Gratwanderung zwischen Vorsicht und Handlungswillen: Märkte und Experten reagierten aufgeschreckt.

Nochmal soll ihr das nicht passieren: Entsprechend zurückhaltend gibt sich die Notenbank. Man plane drei Zinserhöhungen im Jahr 2017, heißt es. Nach März und Juni hieße das, es würde nur noch eine weitere Anhebung im Laufe des Jahres geben. Stimmen, die sich für einen vierten Schritt aussprachen, wurden zuletzt leiser. Das sorgt für einen schwachen Greenback.

Donald Trump, dessen Politik ein Grund für den schwachen Dollar – und damit: den starken Euro – ist dürfte das eigentlich freuen. Doch er hat ein Problem: Dass der Dollar abwertet, hat auch mit der bisher schwachen Bilanz seiner Innenpolitik zu tun. Mehrere Vorhaben des US-Präsidenten scheiterten. Abstimmungsniederlagen wie bei der Gesundheitsreform haben Signalwirkung nach innen und außen. Den großen Steuererleichterungen für Unternehmen fehlt die Gegenfinanzierung, sie werden wohl deutlich geringer ausfallen als angekündigt. Kurzum: Die hohen Erwartungen an die Trumponomics bleiben bisher unerfüllt.

„Das Vertrauen der Anleger in den Dollar ist offenbar in der Krise, da sich Trumps Probleme auftürmen und die Zuversicht in baldige Wirtschaftsreformen schwindet“, kommentiert etwa Anlagestratege Michael Hewson von CMC Markets. Zudem steigt der Druck auf Trump in der Causa Russland – Ermittlungen sollen zeigen, inwiefern der Kreml Einfluss auf seine Präsidentschaftswahlkampfkampagne genommen hat.

Geldpolitik, Konjunktur, Innenpolitik – Draghi, Yellen, Trump – Es gibt derzeit viele Faktoren, die den Euro nach oben treiben – oder den Dollar nach unten.