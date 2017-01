 Devisen: Euro steigt leicht

Euro Mit der Rückkehr der Händler in London, New York, Singapur und Hongkong beginnt das Jahr 2017 für den Devisenmarkt erst am Dienstag richtig. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Eurokurs hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Händler sprechen heute vom ersten tatsächlichen Handelstag des neuen Jahres, da gestern die Märkte in den USA wegen eines Feiertags zum Jahreswechsel nicht geöffnet hatten. Auch in anderen Regionen waren die Handelsplätze geschlossen.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Morgen bei 1,0478 US-Dollar notiert und lag damit etwas höher als am Montag, als der Euro in einem dünnen Handel unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gestern auf 1,0465 (Freitag: 1,0541) US-Dollar festgesetzt.

„Mit der Rückkehr der Händler in London, New York, Singapur und Hongkong beginnt das Jahr 2017 für den Devisenmarkt erst heute richtig - denn schließlich entfällt auf diese Finanzzentren 77 Prozent des Devisenhandels“, schreibt die Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Auf dem Kalender stehen heute in den USA mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie potentiell marktbewegende Daten. In der Eurozone werden die Dezember-Inflation in Deutschland und Frankreich im Fokus stehen.