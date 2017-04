 Devisen: Euro steigt nach Osterwochenende

Euro Die Europäische Zentralbank hat den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0605 Dollar festgesetzt. (Foto: Reuters)

FrankfurtAm Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Größere Impulse blieben zunächst aus. Im Tagesverlauf sorgte die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, Neuwahlen auszurufen, jedoch für Auftrieb. Am Nachmittag notierte der Euro 0,52 Prozent höher bei 1,0695 US-Dollar.

Die türkische Lira, die von dem knappen Sieg des Ja-Lagers im türkischen Verfassungsreferendum profitiert hatte, tendierte zuletzt schwächer. Mit 3,70 Lira kostete ein US-Dollar etwas mehr als vor dem Referendum vom Wochenende. Die anfängliche Euphorie sei nach wenigen Stunden verflogen, kommentierten Devisenfachleute von der Commerzbank, die mit weiteren Kursverlusten rechnen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0682 (Donnerstag: 1,0630) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0, 9362 (0,9407) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84375 (0,84763) britische Pfund, 116,26 (116,01) japanische Yen und 1,0686 (1,0686) Schweizer Franken fest.