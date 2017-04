 Devisen: Euro und Pfund halten Gewinne

Devisen Sowohl Euro als auch britischer Pfund konnten die Form vom Vortag halten. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Euro hat am Mittwoch seine deutlichen Gewinne vom Vortag überwiegend halten können – ebenso wie das britische Pfund. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,0720 US-Dollar und damit nur etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0682 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund tendierte am Mittwoch ebenfalls anhaltend fest. Am Dienstag hatte die Währung deutlich von der Ankündigung von Premierministerin Theresa May profitiert, vorgezogene Wahlen auszurufen. Am Mittwoch wird das Parlament über den Regierungsvorstoß abstimmen.

Zur Wochenmitte stehen unterdessen nur wenige Wirtschaftszahlen mit größerer Marktrelevanz an. Im Euroraum dürften Inflationszahlen auf Interesse stoßen, in den USA veröffentlicht die Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht („Beige Book“). Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten äußern sich darüber hinaus einige Zentralbanker zur Geldpolitik.