 Devisen: Euro weiter unter 1,20 Dollar

Frankfurt/Main Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,20 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1950 Dollar und damit etwas weniger als am Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1997 Dollar festgesetzt.

Starke Bewegungen waren am Devisenmarkt zunächst nicht zu beobachten. Im Tagesverlauf dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in Grenzen halten. Aus dem Euroraum stehen keine entscheidenden Daten an, während in Großbritannien Inflationsdaten Interesse hervorrufen dürften. Aus den USA werden Daten aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz erwartet.