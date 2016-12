 Devisen: Eurokurs hat sich nur wenig verändert

Euro-Währung Der Euro kostete im frühen Handel 1,0444 US-Dollar. (Foto: dpa)

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0444 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Freitag den Referenzkurs auf 1,0446 Dollar festgesetzt. Der Handel nach den Feiertagen verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember veröffentlicht.