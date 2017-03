 Devisen: Eurokurs kaum verändert

Euro hält Kurs Am Morgen wurde ein Euro für 1,0650 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet kaum Veränderung zum Vortag. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank üben sich Anleger in Zurückhaltung. (Foto: Reuters)

Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Dienstag zunächst wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0650 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0663 Dollar festgesetzt.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend übten sich die Anleger in Zurückhaltung, sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Für etwas Bewegung könnten im Tagesverlauf noch Konjunkturdaten sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung. Außerdem wird das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Vormittag einen Indikator für die Konjunkturerwartungen veröffentlichen.