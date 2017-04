Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euro Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung konnte im frühen Handel leicht zulegen. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Eurokurs ist am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0906 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als noch in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0893 (Dienstag: 1,0891) Dollar festgesetzt.

Die von der US-Regierung am Mittwochabend gemachten Aussagen zur Steuerreform sorgten nicht für Begeisterung an den Märkten und belasteten den Dollar sogar. „Die Aussagen befanden sich mehr oder weniger bereits im Wahlprogramm von Donald Trump und bieten nichts Neues“, kommentierte Dirk Gojny, Analyst bei der National-Bank. Es sei unwahrscheinlich, dass die Reform auch so beschlossen werden könne.

Im weiteren Handelsverlauf werden jedoch eine Reihe von wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In der Eurozone stehen die Daten zur Wirtschaftsstimmung im April und die deutschen Verbraucherpreise im Blick. Von der EZB-Ratsstitzung erwarten sich Beobachter keine neuen Beschlüsse. Präsident Mario Draghi dürfte zudem noch keine Hinweise für eine Abkehr von der sehr lockeren Geldpolitik gegeben.